Bắt đầu từ ngày mai, thứ 4 (24/8/2022), 3 con giáp có vận số cực tốt, sáng ra ngõ đã nhận điềm lành, tài vận hanh thông, bổng lộc tới tấp, cuộc đời bừng sáng huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 11:53

Từ ngày 24/8/2022, 3 con giáp sau được quý nhân phù trợ nên tài vận của họ vượng hơn thấy rõ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, ngay thẳng, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ khá bảo thủ, cố chấp. Đôi khi, họ không muốn lắng nghe hay tiếp thu những ý kiến trái chiều.

Tử vi có nói, từ thứ 4 (24/8), sự nghiệp của người tuổi Dần có nhiều điểm sáng. Tài vận của họ lúc này cũng tốt hơn. Họ nên tích cực giao lưu, kết giao với bạn bè để có thể nhận được những cơ hội tốt hơn trong công việc.

Người tuổi này từng bước vươn lên trong công việc, có cơ hội thăng tiến rộng mở. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm tốt để họ đầu tư mạo hiểm. Dù có thành công, con giáp này cũng đừng quên những người xung quanh luôn âm thầm ủng hộ mình.

Bắt đầu từ ngày mai, thứ 4 (24/8/2022), 3 con giáp có vận số cực tốt, sáng ra ngõ đã nhận điềm lành, tài vận hanh thông, bổng lộc tới tấp, cuộc đời bừng sáng huy hoàng - Ảnh 1
Tử vi có nói, từ thứ 4 (24/8), sự nghiệp của người tuổi Dần có nhiều điểm sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là người hiền lành, nhân hậu, biết đồng cảm với mọi người. Con giáp này biết đồng cảm, quan tâm đến mọi người. Họ thật thà, trung thực, nói được làm được. Người tuổi này thích đến chốn đông người, đến nơi quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Người tuổi Hợi không ngại khó ngại khổ, kiên trì, cố gắng hết sức cho đến khi thành công.

Từ ngày 24/8 trở đi, người tuổi Hợi có vận số vượng phát, sự nghiệp thăng hoa thấy rõ. Những người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn và các mối quan hệ.

Trong tương lai, tài lộc của con giáp này thậm chí còn tăng lên nữa. Công việc của họ ngày càng thuận lợi, giúp họ kiếm thêm thu nhập. Chất lượng cuộc sống của họ nhờ đó cũng được cải thiện.

Bắt đầu từ ngày mai, thứ 4 (24/8/2022), 3 con giáp có vận số cực tốt, sáng ra ngõ đã nhận điềm lành, tài vận hanh thông, bổng lộc tới tấp, cuộc đời bừng sáng huy hoàng - Ảnh 2
Từ ngày 24/8 trở đi, người tuổi Hợi có vận số vượng phát, sự nghiệp thăng hoa thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 24/8 chỉ rõ, tài lộc của người tuổi Tuất sẽ được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, tình cảm của những con giáp này sẽ được thần tình yêu soi sáng, nếu chưa có người bạn đồng hành, yêu thương thì có thể tình yêu sẽ nhanh tới thôi. Còn những người hiện đã có bạn đời, người yêu thương thì hãy nhân cơ hội này để hâm nóng và thúc đẩy tình cảm của mình ngày càng sâu đậm hơn nhé.

Tuổi Tuất là những người rất thông minh, sáng tạo, đây sẽ là cơ hội để họ vụt sáng. Kể từ ngày 24/8, tài lộc của người tuổi Tuất cứ tự nhiên đến, sự nghiệp thăng hoa, tài chính ổn định khiến cho người tuổi Tuất luôn thoải mái về tinh thần.

Tử vi của người tuổi Tuất cho thấy, Chính Tài vượng nên bản mệnh có vận may về tài lộc, thậm chí, bạn có thể được thừa hưởng tài sản từ những người đi trước để lại. Vì thế, cần phải đặt ra những kế hoạch chi tiết và cụ thể để phát triển dài hạn cho tương lai.

Bắt đầu từ ngày mai, thứ 4 (24/8/2022), 3 con giáp có vận số cực tốt, sáng ra ngõ đã nhận điềm lành, tài vận hanh thông, bổng lộc tới tấp, cuộc đời bừng sáng huy hoàng - Ảnh 3
Tử vi ngày 24/8 chỉ rõ, tài lộc của người tuổi Tuất sẽ được cải thiện đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đây là 3 con giáp may mắn "hái" tiền tỷ trong thứ 3 (23/8/2022), ôm trọn lộc trời, sự nghiệp phất lên giàu sụ, thăng hoa cả về tiền tài lẫn danh vọng

Đây là 3 con giáp may mắn "hái" tiền tỷ trong thứ 3 (23/8/2022), ôm trọn lộc trời, sự nghiệp phất lên giàu sụ, thăng hoa cả về tiền tài lẫn danh vọng

Có 3 con giáp được thần tài chiếu cố, chỉ việc chuẩn bị tinh thần đón lộc, tiền tài không mời cũng tới, thoải mái tiêu xài.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu sang con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 48 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi