Đây là 3 con giáp may mắn "hái" tiền tỷ trong thứ 3 (23/8/2022), ôm trọn lộc trời, sự nghiệp phất lên giàu sụ, thăng hoa cả về tiền tài lẫn danh vọng

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 08:14

Có 3 con giáp được thần tài chiếu cố, chỉ việc chuẩn bị tinh thần đón lộc, tiền tài không mời cũng tới, thoải mái tiêu xài.

Tuổi Hợi

Trong thứ 3 ngày 23/8 tuổi Hợi có nhiều cơ hội bứt phá, có thể nói là như "cá gặp nước" với nhiều cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. 

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Hợi hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình 1 cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Tử vi học có nói, trong ngày 23/8 tuổi Hợi có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi. Song thời gian này, vì chuyện làm ăn ngày càng phát triển tốt, của cải trông thấy rõ, để không xảy ra việc không đáng tiếc, tuổi Hợi cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói cũng như giao tiếp, tránh mắc bẫy tiểu nhân.

Đây là 3 con giáp may mắn 'hái' tiền tỷ trong thứ 3 (23/8/2022), ôm trọn lộc trời, sự nghiệp phất lên giàu sụ, thăng hoa cả về tiền tài lẫn danh vọng - Ảnh 1
Trong thứ 3 ngày 23/8 tuổi Hợi có nhiều cơ hội bứt phá, có thể nói là như "cá gặp nước". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cát thần che chở, nâng đỡ không ít cho con đường tài lộc của người tuổi Ngọ trong ngày 23/8. Khó khăn giảm bớt, áp lực không còn đè nặng giúp bản mệnh lấy lại sự hăng hái để tiến về phía trước, dẹp bỏ mọi vật cản dưới chân mình.

Tài chính trong ngày được nhiều cát tinh vây quanh nên được khai thông, tốt hơn giai đoạn trước rất nhiều. Cả việc chính và việc phụ mang tới thu nhập dồi dào, việc đầu tư buôn bán cũng nhanh chóng sinh lời.

Người tuổi này nếu chuyên tâm vào đường cầu tài thì sẽ đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay không hết, lại còn dễ dàng được người khác dẫn mối làm ăn lâu dài.

Đây là 3 con giáp may mắn 'hái' tiền tỷ trong thứ 3 (23/8/2022), ôm trọn lộc trời, sự nghiệp phất lên giàu sụ, thăng hoa cả về tiền tài lẫn danh vọng - Ảnh 2
Cát thần che chở, nâng đỡ không ít cho con đường tài lộc của người tuổi Ngọ trong ngày 23/8. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão vốn là những người thích tự do bay nhảy, phóng khoáng và thoải mái sáng tạo. Bề ngoài trông họ có vẻ không nghiêm túc nhưng bên trong lại rất có trách nhiệm với công việc của mình.

Thời gian qua, tuổi Mão gặp khá nhiều khó khăn trong công việc nhưng nhờ tinh thần lạc quan, cầu tiến mà họ dần vượt qua được mọi thứ. Cũng như những con giáp khác, tuổi Mão cũng mong chờ may mắn, chờ đợi thời cơ đến với mình và từ ngày 23/8 trở đi, mọi thứ sẽ thành hiện thực.

Cụ thể, tuổi Mão sẽ có bước chuyển mình trong công việc, đây là thời điểm quan trọng nhất, nếu như biết nắm bắt cơ hội thì cuộc sống sẽ thăng hoa rực rỡ, tài vận đến ào ạt không kịp đỡ. Dự kiến, tuổi Mão sẽ kiếm được tài sản to lớn.

Đây là 3 con giáp may mắn 'hái' tiền tỷ trong thứ 3 (23/8/2022), ôm trọn lộc trời, sự nghiệp phất lên giàu sụ, thăng hoa cả về tiền tài lẫn danh vọng - Ảnh 3
Dự kiến, tuổi Mão sẽ kiếm được khối tài sản vô cùng to lớn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 2 ngày tiếp theo (23/8 -24/8), top 3 con giáp đứng đầu bảng vàng, số đỏ ngút trời, tiền tỷ trao tay, không lo thiếu thốn

Đúng 2 ngày tiếp theo (23/8 -24/8), top 3 con giáp đứng đầu bảng vàng, số đỏ ngút trời, tiền tỷ trao tay, không lo thiếu thốn

Chính 3 con giáp này không những may mắn trong cuộc sống mà công việc cũng thăng hoa bất ngờ.

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