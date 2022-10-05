Bắt đầu từ ngày mai (6/10/2022), 3 con giáp lên hương cuộc đời, rộng cửa đón tài lộc, công danh tăng tiến, cuộc sống sắp tới trải đầy hoa hồng

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 14:10

Từ ngày mai (6/10/2022), những con giáp dưới đây có chí làm giàu, kinh doanh thuận lợi nên tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong người.

Tuổi Dần

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Hổ luôn được xem trong và được coi là chúa sơn lâm. Đây cũng là con giáp luôn được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Thời gian gần đây, có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Dần vì nhiều lý do. Nhưng từ ngày mai (6/10), cuộc sống của tuổi Dần sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Dần vốn thông minh, tháo vát nên nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ. Đây là khoảng thời gian người tuổi Dần thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Bắt đầu từ ngày mai (6/10/2022), 3 con giáp lên hương cuộc đời, rộng cửa đón tài lộc, công danh tăng tiến, cuộc sống sắp tới trải đầy hoa hồng - Ảnh 1
Đây là khoảng thời gian người tuổi Dần thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngay từ khi còn trẻ, người tuổi Sửu có chí tiến thủ, biết làm việc chăm chỉ để gây dựng cuộc sống ấm no. Đến tuổi trung niên, con giáp này dần nhận được những thành quả. Bản mệnh thuộc tuýp tài năng nở muộn, cần phải trải qua thăng trầm mới có cơ hội hưởng cuộc sống sung túc.

Từ thứ Năm tuần này (6/10), so với những con giáp khác, tuổi Sửu là người thông minh nhưng cần phải ra ngoài giao tiếp xã hội, tiếp xúc với nhiều người hơn thì sự nghiệp mới phát triển rực rỡ, thăng hoa viên mãi. Tuổi Sửu không ngừng thay đổi mỗi ngày để hoàn thiện bản thân, càng về sau càng tạo ra nhiều của cải, sự nghiệp thăng hoa, hậu vận giàu sang, phú quý.

Bắt đầu từ ngày mai (6/10/2022), 3 con giáp lên hương cuộc đời, rộng cửa đón tài lộc, công danh tăng tiến, cuộc sống sắp tới trải đầy hoa hồng - Ảnh 2
Tuổi Sửu không ngừng thay đổi mỗi ngày để hoàn thiện bản thân, càng về sau càng tạo ra nhiều của cải, sự nghiệp thăng hoa, hậu vận giàu sang, phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, nhiệt huyết. Con giáp này thích hợp để làm việc trong môi trường tự do, đòi hỏi sự sáng tạo cao. Bản mệnh có tinh thần cầu tiến, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Công việc khiến tuổi Ngọ luôn trong trạng thái bận rộn và căng thẳng. Tuy nhiên, chỉ cần bản mệnh luôn làm việc tận tâm và nghiêm túc thì có thể vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng.

Tử vi dự báo rằng từ ngày 6/10, tuổi Ngọ có thể đón nhận những cơ hội tốt trong công việc. Đó có thể là một cơ hội làm ăn hoặc đầu tư kinh doanh. Bản mệnh sẽ khá bận rộn với những kế hoạch mới. Trong thời gian này, tuổi Ngọ cần chăm chỉ tạo dựng các mối quan hệ và không nên lơ là vì tiểu nhân vẫn luôn chờ đợi cơ hội để phá hoại.

Bắt đầu từ ngày mai (6/10/2022), 3 con giáp lên hương cuộc đời, rộng cửa đón tài lộc, công danh tăng tiến, cuộc sống sắp tới trải đầy hoa hồng - Ảnh 3
Trong thời gian này, tuổi Ngọ cần chăm chỉ tạo dựng các mối quan hệ và không nên lơ là vì tiểu nhân vẫn luôn chờ đợi cơ hội để phá hoại - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn được Thần Tài ghi tên vào số vàng, dễ dàng phát tài - phát lộc trong 4 ngày cuối tuần này (6/10 - 9/10)

Chúc mừng 3 con giáp may mắn được Thần Tài ghi tên vào số vàng, dễ dàng phát tài - phát lộc trong 4 ngày cuối tuần này (6/10 - 9/10)

3 con giáp dưới đây bước vào 4 ngày cuối tuần này (6, 7, 8, 9/10), nhờ có tài lộc Trời Phật ban phát mà vận mệnh may mắn hơn người, làm gì cũng ra tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 36 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý