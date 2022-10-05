Kể từ 16 giờ chiều ngày mai (6/10/2022), 3 con giáp sở hữu vận may hơn người, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', của cải tràn vào nhà, ngồi không đếm tiền mỏi cả hai tay

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 10:46

Theo phong thủy, tháng 10 này tuy không thực sự vượng khí nhưng lại có sức mạnh nội sinh nên trăm hoa đua nở, vạn tượng sinh sôi. Từ 16 giờ ngày 6/10/2022 có 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ nên cuộc sống viên mãn, tài lộc dồi dào và bạn có trong số này không?

Tuổi Tuất

Tháng 10 dương lịch người tuổi Tuất có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh. Bản tính người tuổi Tuất hòa đồng, thân thiện, trò chuyện vui đùa hóm hỉnh nhưng sống lại chân thành, làm việc tích cực, hiệu quả. Người tuổi Tuất vốn thông minh, tình cảm - nên rất được mọi người yêu quý.

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Nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Tuất vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Từ 16 giờ chiều ngày 6/10/2022, nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Tuất vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc, làm gì cũng thành công, thuận lợi, tài lộc dư dả, sung túc, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi - khiến người khác ghen tị.

Người tuổi Tuất chỉ cần biết nắm bắt thời cơ sẽ có thêm nhiều may mắn, với những niềm vui lớn. Nhưng hãy biết tiết kiệm, lo xa để thu nhập tăng hơn nữa, cuộc sống an nhàn, dễ dàng hơn trong tương lai.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, có tính trách nhiệm rất cao, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng mà luôn làm đến tận cùng.

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Chỉ cần người tuổi Sửu biết nắm bắt thời cơ, sẽ có thể biến “chiếc túi rỗng trở nên đầy ắp tiền bạc” - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10/2022, con giáp này sẽ gặp được cơ hội may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền. Chỉ cần người tuổi Sửu biết nắm bắt thời cơ, sẽ có thể biến “chiếc túi rỗng trở nên đầy ắp tiền bạc”. Người tuổi Thân tinh anh tháo vát, là người giỏi giao tiếp, nên được nhiều người yêu mến, có vận quý nhân rất vượng.

Bắt đầu từ 16 giờ ngày thứ Năm tuần này (6/10), phúc tinh xuất hiện trong cung mệnh, con giáp này sẽ có sự đột biến mạnh mẽ về tài phú. Không chỉ thu nhập chính ổn định, dồi dào mà còn có khả năng trúng xổ số với số tiền khủng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thời gian gần đây có thể đang gặp khó khăn trong công việc trong thời gian dài. Có tài năng nhưng người tuổi Thân chưa được trao cơ hội. Thế nhưng từ 16h ngày 6/10/2022, tử vi 12 con giáp cho thấy công việc của người tuổi Thân có nhiều bước tiến.

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Quý nhân này cũng là người tiến cử, đề bạt bạn với cấp trên, giúp đường thăng tiến của bạn rộng mở hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Gặp được quý nhân, bạn được giúp đỡ, trao cơ hội thể hiện bản thân. Quý nhân này cũng là người tiến cử, đề bạt bạn với cấp trên, giúp đường thăng tiến của bạn rộng mở hơn bao giờ hết.

Đối với những người tuổi Thân làm kinh doanh thì cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn rất nhiều. Bạn cần xem xét kỹ các cơ hội để chọn ra những dự án phù hợp với năng lực, tiềm lực tài chính của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 11h trưa mai (6/10/2022), 3 con giáp đổi vận thành đại gia, danh tiếng vẻ vang, bạc vàng rủng rỉnh, càng ngày càng phú quý

Đúng 11h trưa mai (6/10/2022), 3 con giáp đổi vận thành đại gia, danh tiếng vẻ vang, bạc vàng rủng rỉnh, càng ngày càng phú quý

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 11h trưa ngày 6/10/2022, có 3 con giáp đổi vận phú quý giàu sang.

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