Chúc mừng 3 con giáp may mắn được Thần Tài ghi tên vào số vàng, dễ dàng phát tài - phát lộc trong 4 ngày cuối tuần này (6/10 - 9/10)

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 12:13

3 con giáp dưới đây bước vào 4 ngày cuối tuần này (6, 7, 8, 9/10), nhờ có tài lộc Trời Phật ban phát mà vận mệnh may mắn hơn người, làm gì cũng ra tiền.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có nhiều cơ hội thăng tiến trong 4 ngày tới. Sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ, cuối cùng họ cũng được cấp trên nhận ra và đánh giá cao. Tuy nhiên, tuổi Tỵ vẫn nên thận trọng kẻo dễ bị kẻ gian hãm hại. Trong chuyện tiền nong, người tuổi Tỵ nên cẩn thận nếu muốn đầu cơ lớn cần tìm hiểu thật kỹ càng để tránh thất bát.

4 ngày tới những người tuổi Tỵ dù là người người độc thân sẽ dễ tìm được 1 nửa phù hợp. Với những người tuổi Tỵ đã kết hôn thì cuộc sống càng thêm phần khấm khá giàu có. Đặc biệt người tuổi Tỵ còn có thể có thêm thành viên mới trong nhà, cuộc sống đã hạnh phúc càng thêm viên mãn hơn. Những người tuổi Tỵ dù có gặp khó khăn gì thì trong thời gian này cũng sẽ vượt qua dễ dàng, trở thành giàu có.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn được Thần Tài ghi tên vào số vàng, dễ dàng phát tài - phát lộc trong 4 ngày cuối tuần này (6/10 - 9/10) - Ảnh 1
Đặc biệt người tuổi Tỵ còn có thể có thêm thành viên mới trong nhà, cuộc sống đã hạnh phúc càng thêm viên mãn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

 

Trong 4 ngày tới những người tuổi Dần sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Đây chính là khoảng thời gian bản mệnh của con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức.

Với người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời. Người tuổi Dần nếu đang làm công ăn lương có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn được Thần Tài ghi tên vào số vàng, dễ dàng phát tài - phát lộc trong 4 ngày cuối tuần này (6/10 - 9/10) - Ảnh 2
Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu mạnh mẽ và luôn sống độc lập. Mọi độc hại gần như bất khả xâm phạm đối với con giáp này. Những người này cũng luôn kiên trì vượt qua khó khăn, không hề nao núng hay nản chí.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn được Thần Tài ghi tên vào số vàng, dễ dàng phát tài - phát lộc trong 4 ngày cuối tuần này (6/10 - 9/10) - Ảnh 3
Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Sửu có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy. Bên cạnh đó, sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, còn luôn được quý nhân trợ giúp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 4 cuối tuần này cho biết, con giáp này được Thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ. Công việc suôn sẻ, thuận lợi khiến Sửu ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào.

Tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với thời gian trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Sửu có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy. Bên cạnh đó, sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, còn luôn được quý nhân trợ giúp, cuộc sống viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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