Bắt đầu từ ngày 2/12, những con giáp sau 'vén' hết tài lộc của thiên hạ, hoá giải vận rủi, đầu tư ắt giàu to

Con giáp may mắn này sẽ hoá giải được vận rủi suốt mấy tháng qua, dễ khởi nghiệp thành công và đầu tư ắt giàu to. Những người có ý định chuyển việc cũng đã tìm được công việc phù hợp hơn với bản thân. Bên cạnh đó, đối với những người kinh doanh, bạn sẽ ký được hợp đồng lớn, mang lại lợi nhuận và bổng lộc cho bản thân mình. Bên cạnh đó, bạn sẽ gặp lại được một người bạn cũ, một đồng nghiệp cũ và những người này sẽ mở ra cho bạn nhiều cánh cửa cơ hội.

Về phương diện tình cảm, bạn sẽ trở thành một con người dũng cảm hơn bình thường. Bởi vì bạn cần đưa ra quyết định, không nên chần chừ, do dự hay là quá phụ thuộc vào người ngoài. Cơ hội để bạn có thể chính phục nửa kia của mình sẽ là phải do chính mình tạo ra.

Những người thuộc con giáp này sẽ khởi sắc hơn trong công việc so với những năm trước. Bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay. Không chỉ vậy, bạn có thể mở rộng công việc làm ăn hoặc hùn hạp vốn, liên kế kinh doanh mới. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân mà việc làm ăn kinh doanh hay ngoại giao bản mệnh đều gặp nhiều may mắn, hốt hết tài lộc trong thiên hạ.

Tuy nhiên, bạn là người có tham vọng nhưng để muốn chứng minh bản thân mình thì con giáp này cần phải suy tính kĩ càng, không nên vội vàng và nôn nóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nếu biết nắm bắt cơ hội và chăm chỉ, con giáp này sẽ thu lợi bất ngờ, tài lộc khá tốt, nhưng kiếm được tiền thì bạn cũng cần học cách giữ tiền nếu không thì núi vàng núi bạc cũng hết. Đồng thời, bạn có hậu vận hưởng nhiều phúc lộc, có nhiều cơ hội làm ăn phát tài, kiếm tiền nhiều như nước và cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Với những cặp đôi, bạn và người ấy có thể sẽ trải qua những bất đồng nho nhỏ trong khoảng đầu tuần, tuy nhiên đến cuối tuần thì mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp. Còn những người đang độc thân, bạn sẽ trúng tiếng sét ái tình của một người tình cờ quen biết.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.