Bắt đầu từ hôm nay, 3 con giáp được mệnh Thiên Hoàng ‘nhập’: Tiền chạm đỉnh, tình nở hoa

Tâm linh - Tử vi 25/09/2020 03:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, được mệnh Thiên Hoàng nhập nên tiền bạc chạm đỉnh, tình duyên thăng hoa bắt đầu từ hôm nay trở đi.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi được sao may mắn chiếu mệnh nên tiền bạc hanh thông. Công việc của bạn đạt hiệu quả tốt nhất khi bạn hoạt động tập thể, làm việc nhóm. 

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Hợi là con giáp may mắn bắt đầu từ hôm nay trở đi - Ảnh minh họa: Internet

Do đặc thù công việc của bạn nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Bạn không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc bản thân. Điều này khiến sức khỏe của bạn có phần sa sút, thường xuyên mắc những chứng bệnh như đau đầu. Lời khuyên cho bạn quan tâm đến mình nhiều hơn. Vận trình của bạn đang đi theo hướng tích cực. Vì vậy hãy tận dụng cơ hội này để gặt hái được thành tựu khiến nhiều người nể phục.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn được Cát tinh chiếu mệnh nên tiền bạc hanh thông. Bạn có nhiều cơ hội đầu tư vào lĩnh vực mới. Vì vậy hãy tập trung chuyên môn. Chắc chắn bạn sẽ chuyển mình, đổi đời thành công hơn trong tương lai.

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Mùi có tài kinh doanh siêu khủng - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ hôm nay trở đi, bạn nên chú tâm hơn vào dự định riêng của mình. Người làm ăn kinh doanh, giao tiếp giỏi giang nên nhận được nhiều hợp đồng khủng khiến ai cũng nể phục. Người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá khá cao. Những việc bạn làm đều mang đến nhiều kết quả tốt, giúp ích cho tập thể.

Tuổi Tý

Tý được quý nhân giấu mặt hỗ trợ khá nhiều về mặt tiền bạc và tình duyên. Về mặt tiền tài, bạn làm một hưởng mười, ngồi không rung đùi cũng hốt hết may mắn của thiên hạ. Về mặt tình cảm, người độc thân có cơ hội thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều cơ hội tâm sự, hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

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Tý tìm được con đường mới trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên bạn nên thận trọng những người thân thiết với mình. Đừng tin tưởng ai quá mức, hoặc cho người khác vay mượn trong thời điểm này mà hại thân. Bạn nên chú trọng lời ăn tiếng nói, đừng thẳng thắn, kiêu ngạo mà làm phật lòng đối phương.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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