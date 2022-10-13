Bắt đầu từ 8h sáng thứ Năm (13/10): 3 con giáp này phát tài cực mạnh, trúng số độc đắc hơn 2 tỷ, tiền đẻ ra tiền, ngồi không cũng có lộc Trời ban

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 07:45

3 con giáp này từ 8h sáng hôm nay bất ngờ có được may mắn ngút ngàn hiếm khi xuất hiện, công danh sự nghiệp hưng vượng, tiền tài khởi sắc, giàu có nhanh như chớp.

Tuổi Mão

Thiên Tài xuất hiện trong tử vi từ 8h sáng thứ Năm (13/10) của tuổi Mão cho thấy, con giáp này có thể gặp nhiều niềm vui về tài lộc. Dù là gần cuối tuần nhưng bạn kiếm được nhiều khoản ngoài dự tính và ngày càng cho thấy cái duyên buôn bán của mình.

Hơn nữa, thời điểm này cũng là lúc vượng khí may mắn rất đỏ, con giáp tuổi Mão có thể có cơ duyên trúng xổ số độc đắc lớn, giàu có lên trông thấy.

Bắt đầu từ 8h sáng thứ Năm (13/10): 3 con giáp này phát tài cực mạnh, trúng số độc đắc hơn 2 tỷ, tiền đẻ ra tiền, ngồi không cũng có lộc Trời ban - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vốn dĩ, Mão là người có tham vọng lớn, cần một cơ hội để phất lên, thì hôm nay chính là dịp may hiếm có mà bạn nên tận dụng. Bạn cũng có thể hợp tác cùng người khác để có thêm sức cạnh tranh và nguồn lực, mở rộng quy mô, giảm thiểu rủi ro tài chính.

Mộc sinh Hỏa, tình cảm lứa đôi đang trong những tháng tháng ngày ngọt ngào. Hai bạn nhận về khá nhiều sự ủng hộ và đồng tình từ những người xung quanh. Công việc bận rộn nhưng cả hai vẫn luôn dành nhiều thời gian để ở quan tâm tới nhau.

Tuổi Tuất 

Tam Hợp mang lại cho con giáp tuổi Tuất cảm giác hạnh phúc mà bao lâu nay bạn mong chờ, hai người dành cho nhau sự quan tâm thật lòng và cũng rất ý thức trong việc làm mới tình cảm. Người độc thân có thể tìm được người để chia sẻ, trò chuyện trong lúc này.

Bắt đầu từ 8h sáng thứ Năm (13/10): 3 con giáp này phát tài cực mạnh, trúng số độc đắc hơn 2 tỷ, tiền đẻ ra tiền, ngồi không cũng có lộc Trời ban - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Thiên Ấn mà khả năng sáng tạo của tuổi Tuất đã gây ấn tượng mạnh với mọi người xung quanh. Trực giác nhạy bén và sự tinh tế bẩm sinh cũng đóng góp nhiều cho hiệu quả công việc của bạn. Bạn sẽ có một ngày trên cả tuyệt vời!

Sức khỏe đảm bảo để con giáp tuổi Tuất vững tin theo đuổi những mục tiêu trong cuộc sống. Hơn ai hết, nhờ theo đuổi lối sống lành mạnh cùng thực đơn đơn giản, đủ dinh dưỡng đã bắt đầu mang lại cho tuổi Tuất những lợi ích nhất định.

Tuổi Thìn

Bắt đầu từ 8h sáng thứ Năm (13/10): 3 con giáp này phát tài cực mạnh, trúng số độc đắc hơn 2 tỷ, tiền đẻ ra tiền, ngồi không cũng có lộc Trời ban - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có thể kiếm tiền đầy tay từ 8h sáng thứ Năm (13/10). Trong thời gian qua, bản mệnh đã rất chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn thăng hoa.

Con giáp may mắn này sẽ ngày càng tiến vừa nhanh chóng và vừa xa hơn trên con đường mình đã chọn, việc làm ăn kinh doanh càng ngày càng tiến triển, có thể mở rộng quy mô ra mức đáng kinh ngạc. Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh chỉ cần tuân theo những kế hoạch rõ ràng, có phương án phát triển chi tiết từ trước đó để lợi nhuận gia tăng nhanh chóng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hôn nhân càng hạnh phúc, lắm người lại ganh tỵ: 3 con giáp này cần coi chừng kẻ thứ 3 cố ý gài bẫy, phá hoại hạnh phúc gia đình trong tháng 9 âm này

Hôn nhân càng hạnh phúc, lắm người lại ganh tỵ: 3 con giáp này cần coi chừng kẻ thứ 3 cố ý gài bẫy, phá hoại hạnh phúc gia đình trong tháng 9 âm này

Tử vi nói rằng vào tháng 9 âm này, những con giáp sau đây nên đặc biệt cẩn trọng, đặc biệt trong chuyện tình duyên để tránh tạo thời cơ cho tiểu nhân chọc phá, chia sẻ hạnh phúc lứa đôi.

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