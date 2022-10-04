Bắt đầu từ 5h sáng ngày 5/10, vận tài khởi sắc giúp 3 con giáp bứt tốc giàu sang, chứng khoán, nhà đất tăng lên vùn vụt, tiền nằm trong tay toàn bạc tỷ

Tử vi từ 5h sáng ngày 5/10 ncho biết, nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi trở ngại sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, khó khăn có thể biến thành cơ hội cho tuổi Ngọ

Bên cạnh đó, đường tình duyên của tuổi Ngọ cũng khá tốt đẹp nhờ có tương hợp. Những giông gió của cuộc đời không làm cho Ngọ và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

Người tuổi Ngọ sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là những người có nhiều ưu điểm, nhưng 1 trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, rất thích hợp cho việc làm sếp.

Là những con người chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu, dù có may mắn sinh ra trong nhung lụa hay bị cuộc đời thử thách thì cuối cùng, họ cũng tự xây dựng được cho mình một sự nghiệp như ý với nhiều thành tựu.

Từ 5h sáng ngày 5/10, người tuổi Sửu có nhiều cơ hội làm giàu trong nhiều lĩnh vực. Những người đang dự tính làm nghề tay trái hay có khoản thu từ việc buôn bán bất động sản cũng gặp vận may đỏ chói, thúc tiến công việc thuận lợi.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng người tuổi Thân có tính cách trung thực, cương nghị, mạnh mẽ. Họ có khả năng tự lập sớm. Dù sống trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng có thể học cách thích nghi và ngày một vươn lên vị trí cao hơn, tốt đẹp hơn.

Tuổi Thân luôn tin rằng bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, họ có thể vượt qua khó khăn, thay đổi cuộc sống.

Từ 5h sáng ngày 5/10 là thời điểm tuổi Thân có thể phát huy kỹ năng xã hội vững vàng. Bản mệnh gặp được đồng nghiệp hoặc đối tác đáng tin cậy nên mọi việc đều có tiến triển. Con giáp này còn được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.