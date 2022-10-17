Bắt đầu từ 17h hôm nay (17/10), 3 con giáp chính thức đổi vận, một bước hóa công, hai bước hóa phượng, cầu gì được nấy, viên mãn đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 14:37

Bắt đầu từ 17h hôm nay (17/10), 3 con giáp này sẽ gặt hái được thành công trên mọi phương diện cuộc sống.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết những người tuổi Mão được biết đến với tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Cũng chính vì nét tính cách này, bạn dễ làm mất lòng nhiều người.

Bắt đầu từ 17h hôm nay (17/10), con đường tài lộc của người tuổi Mão rất vượng. Nhờ chăm chỉ làm việc, đào sâu nghiên cứu, con giáp này đạt nhiều thành tựu, được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục. Nhiều dự án, kế hoạch của bạn cũng được thông qua.

Ngoài ra, trong thời gian này tuổi Mão có khởi đầu mới trong sự nghiệp. Đó có thể là một dự án đầu tư, kinh doanh mới mà bạn ấp ủ đã lâu. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng người tuổi Mão vẫn cần tiết chế trong chi tiêu. Việc tiêu pha quá hoang phí sẽ khiến con giáp này dễ bị rỗng túi.

Bắt đầu từ 17h hôm nay (17/10), 3 con giáp chính thức đổi vận, một bước hóa công, hai bước hóa phượng, cầu gì được nấy, viên mãn đủ đầy - Ảnh 1
Bắt đầu từ 17h hôm nay (17/10), con đường tài lộc của người tuổi Mão rất vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bắt đầu từ 17h hôm nay (17/10), người tuổi Mùi có thể thở phào nhẹ nhõm bởi bạn sẽ không gặp phải rắc rối nào quá lớn. Người làm công ăn lương đang làm khá tốt công việc của mình. Bạn đã tìm ra con đường đúng đắn cho mình nên sự nghiệp có những bước tiến rất vững vàng. Người kinh doanh buôn bán nếu muốn mở thêm cửa hàng thì nên chọn ngày đẹp giờ lành để tiến hành, chắc chắn bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận ban đầu kha khá.

Bên cạnh đó, nếu con giáp may mắn này đang ấp ủ một dự án đầu tư, kinh doanh nào đó thì cũng có thể bắt đầu ngay, đừng nên chần chừ, do dự quá lâu. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bắt đầu những điều mới mẻ, khó khăn là khó tránh khỏi nhưng yên tâm, bạn luôn được quý nhân nâng đỡ.

Công việc ổn định và tài chính vững vàng cũng khiến bạn cảm thấy an tâm dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bạn có thể hâm nóng tình cảm với các thành viên bằng một buổi đi chơi hoặc một bữa ăn đầm ấm.

Bắt đầu từ 17h hôm nay (17/10), 3 con giáp chính thức đổi vận, một bước hóa công, hai bước hóa phượng, cầu gì được nấy, viên mãn đủ đầy - Ảnh 2
Bắt đầu từ 17h hôm nay (17/10), người tuổi Mùi có thể thở phào nhẹ nhõm bởi bạn sẽ không gặp phải rắc rối nào quá lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bắt đầu từ 17h hôm nay (17/10), người tuổi Thân không chỉ thu được của cải mà còn được quý nhân nâng đỡ. Vậy nên bước tiến của họ rất vững chắc, có thể đạt được thành công nhanh chóng.

Đặc biệt, Thân sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền, được mọi người ghi nhận năng lực. Tất nhiên, con giáp này cũng cần phải cải thiện nhiều mặt để tiến triển thuận lợi hơn. Phụ nữ tuổi Thân thường là người vượng phu ích tử. Trong thời gian này, chồng con của họ cũng được nhờ rất nhiều.

Nhờ tích lũy giỏi nên Thân không lo sự nghiệp sa sút, thụt lùi. Ngược lại, cuộc sống của họ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Bắt đầu từ 17h hôm nay (17/10), 3 con giáp chính thức đổi vận, một bước hóa công, hai bước hóa phượng, cầu gì được nấy, viên mãn đủ đầy - Ảnh 3
Bắt đầu từ 17h hôm nay (17/10), người tuổi Thân không chỉ thu được của cải mà còn được quý nhân nâng đỡ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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