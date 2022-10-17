Trong 7 ngày tới (18/10 - 24/10), 3 con giáp 'mát tay' làm đâu thắng đó, làm 1 hưởng 10, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, hanh thông, xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 08:19

Trong 7 ngày tới (18/10 - 24/10), có 3 con giáp gặp nhiều may mắn, dễ giàu có.

Tuổi Dậu

Chúc mừng tuổi Dậu là con giáp may mắn trong 7 ngày tới. Vận trình của bạn chủ yếu chịu tác động của sao Thiên Đức nên công việc, tiền bạc đều nhận được kha khá tin mừng. 

Tất cả mọi việc mà bạn làm đang bị soi xét khá nghiêm ngặt, nhưng vì chất lượng công việc tốt nên bạn được lãnh đạo đánh giá rất cao. Bên cạnh mức lương ổn định, bạn còn có thể nhận được lời tuyên dương từ cấp trên hoặc khoản thưởng nóng nho nhỏ khích lệ tinh thần.

Người làm kinh doanh cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Bản mệnh làm ăn giỏi, sống mạnh mẽ và độc lập nên sẽ giải quyết được mọi vấn đề tiền bạc, buôn bán lúc nào cũng khách khứa tấp nập. 

Trong 7 ngày tới (18/10 - 24/10), 3 con giáp 'mát tay' làm đâu thắng đó, làm 1 hưởng 10, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, hanh thông, xuôi thuận - Ảnh 1
Chúc mừng tuổi Dậu là con giáp may mắn trong 7 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn cảm thấy hăng hái, tràn đầy sức sống mỗi khi bắt tay vào công việc trong ngày hôm nay. Chính sự nhiệt tình và năng nổ này sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên. Bạn có thể được phân công cho những nhiệm vụ quan trọng để khẳng định bản thân, chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.

Chuyện làm ăn, kinh doanh của con giáp phát tài trong 7 ngày tới (18/10 - 24/10) cũng có dấu hiệu phát triển tích cực. Những mối đầu tư trước đó của bạn đang dần đem lại những kết quả tích cực, điều đó cho thấy bạn là người có tầm nhìn cực kì đúng đắn, hãy tự tin hơn nữa trong các quyết định tương lai nhé.

Trong 7 ngày tới (18/10 - 24/10), 3 con giáp 'mát tay' làm đâu thắng đó, làm 1 hưởng 10, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, hanh thông, xuôi thuận - Ảnh 2
Chuyện làm ăn, kinh doanh của con giáp phát tài trong 7 ngày tới (18/10 - 24/10) cũng có dấu hiệu phát triển tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hầu hết những người tuổi Tỵ đều là những con người hài hước, tinh tế, càng gặp khó khăn lại càng bình tĩnh và xử lý vấn đề sáng suốt, khiến người khác phải nể phục.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong 7 ngày tới (18/10 - 24/10), tuổi Tỵ càng gặp mọi chuyện càng tốt đẹp hơn, bao gồm cả chuyện tài chính, sự nghiệp.

Tử vi học có nói, trong 7 ngày tới (18/10 - 24/10), vận đỏ của người tuổi Tỵ sẽ tiếp tục đến hết tháng. Đây là lúc họ làm gì cũng thành công, có kết quả tốt, nếu không giàu nứt đố đổ vách thì cũng sung túc, viên mãn, không cần lo chuyện tiền nong.

Trong 7 ngày tới (18/10 - 24/10), 3 con giáp 'mát tay' làm đâu thắng đó, làm 1 hưởng 10, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, hanh thông, xuôi thuận - Ảnh 3
 Trong 7 ngày tới (18/10 - 24/10), tuổi Tỵ mọi chuyện càng tốt đẹp hơn, bao gồm cả chuyện tài chính, sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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