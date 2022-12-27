Bắt đầu từ ngày 27/12, 3 con giáp bước sang trang mới, tài lộc quấn thân, sự nghiệp thành tựu khó ngờ, vận trình nở rộ

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 04:17

Bắt đầu từ ngày 27/12, tử vi cho biết 3 con giáp này vận trình vô cùng rực rỡ, thành công liên tiếp.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất vốn cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ họ đã sống nội tâm, kín đáo nhưng dù hướng nội đến đâu thì con giáp này vẫn lặng lẽ nắm bắt những cơ hội tốt nhất để phát triển.

Nhờ có việc quan sát kỹ càng, sắc sảo nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mở rộng không gian phát triển. Con giáp tuổi Tuất sẽ hoạch định tốt cho tương lai của mình.

Bắt đầu từ ngày 27/12, họ sẽ có được những thành quả bất ngờ và vượt trội vì sau khi nắm bắt cơ hội thì người tuổi Tuất sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển. Con giáp này có thể dễ dàng đ.ánh bại đối thủ cạnh tranh của họ và đạt được sự giàu có vào cuối năm nay. Bước sang năm mới con đường tài lộc càng thêm thăng hoa phát tài, ngân khố đầy ắp.

Bắt đầu từ ngày 27/12, 3 con giáp bước sang trang mới, tài lộc quấn thân, sự nghiệp thành tựu khó ngờ, vận trình nở rộ - Ảnh 1
Bắt đầu từ ngày 27/12, Tuất sẽ có được những thành quả bất ngờ và vượt trội. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bắt đầu từ ngày 27/12 hứa hẹn những niềm vui sẽ đến với các cặp đôi con giáp tuổi Hợi. Cả hai chiều chuộng, thấu cảm nhau nên đôi bên có quãng thời gian hạnh phúc vô bờ. Đối phương cảm nhận được tâm ý của bạn mà đáp trả cho bạn sự quan tâm ngọt ngào. 

Tài chính hứa hẹn mang đến những giải pháp hữu hiệu, an toàn cho người làm kinh doanh, làm ăn khôn ngoan mà tự tin cạnh tranh trên thương trường. Thêm nữa, đầu tư cũng gặt hái được nhiều thành quả nhất định. 

Người làm công ăn lương trải qua thời gian làm việc bận rộn nhưng càng bận rộn bao nhiêu thì bạn lại càng được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu, cấp trên đáng giá cao những gì bạn đã làm được. 

Bắt đầu từ ngày 27/12, 3 con giáp bước sang trang mới, tài lộc quấn thân, sự nghiệp thành tựu khó ngờ, vận trình nở rộ - Ảnh 2
Bắt đầu từ ngày 27/12 hứa hẹn những niềm vui sẽ đến với các cặp đôi con giáp tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi bắt đầu từ ngày 27/12, nhờ có cát tinh nâng đỡ, người tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực.

Những người tuổi Ngọ hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng. Bạn đã hoàn toàn thoát khỏi những khó khăn trước đó và thu về rất nhiều khoản lãi đáng kể cho mình.

Với những người tuổi Ngọ đang làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, bạn có thể đạt được những thành tích khiến chính bản thân cũng phải ngạc nhiên, vì thế mà khoản tiền thưởng chắc chắn là không thể thiếu.

Bắt đầu từ ngày 27/12, 3 con giáp bước sang trang mới, tài lộc quấn thân, sự nghiệp thành tựu khó ngờ, vận trình nở rộ - Ảnh 3
Tử vi bắt đầu từ ngày 27/12, nhờ có cát tinh nâng đỡ, người tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

2 ngày liên tiếp (27/12, 28/12), 3 con giáp có quý nhân kề bên dẫn lối, công việc thuận lợi, làm chơi ăn thiệt, trúng lớn bất ngờ

2 ngày liên tiếp (27/12, 28/12), 3 con giáp có quý nhân kề bên dẫn lối, công việc thuận lợi, làm chơi ăn thiệt, trúng lớn bất ngờ

Trong 2 ngày liên tiếp (27/12, 28/12), 3 con giáp này đón nhận tài lộc, sự nghiệp không ngừng thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 27/12 tử vi hôm nay 27/12 tu vi ngay 27/12

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 15 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 15 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'