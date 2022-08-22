Bảng vàng tháng 9 gọi tên con giáp ngập trong biển vàng, chìm trong may mắn, hưởng trọn ân phúc Trời ban, trăm bề thuận phát, phú quý hơn người

Tháng 9, tuổi Dần sẽ gặp chút rắc rối trong việc xoay vòng vốn, nhưng nhờ có quý nhân phù trợ, đã giúp con giáp vượt qua lúc khó khăn. Tuy nhiên từ giữa tháng thì khác, tiền bạc sẽ thi nhau tìm đến với con giáp.

Không chỉ thế, tuổi Dần luôn bền bỉ cho những mục tiêu lớn hơn. Con giáp chăm chỉ kiếm tiền tích góp, rồi lại tiếp tục mở rộng đầu tư. Vì vậy, những nỗ lực ấy cũng đến ngày hái quả, tiền đổ về, mang lại "vụ mùa bội thu".

Vốn có năng lực làm việc hơn người, tuổi Dần sớm nhận được sự tin tưởng của mọi người, hữu xạ tự nhiên hương. Từ trung tuần tháng 9, sẽ có đối tác làm ăn lớn, con giáp biết nắm bắt cơ hội này, sẽ mang về lợi nhuận bạc tỉ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Vì vậy, quả không ngoa khi có nhận định rằng không ai có thể biết trong đầu người tuổi này nghĩ gì.

Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm mọi việc khi đã nắm chắc phần thắng.

Ảnh minh họa

Tháng 9 tới đây, con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Họ làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người cầm tinh con gà sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ.

Hơn nữa, Dậu còn được cấp trên ưu ái, trọng dụng, lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, con giáp này từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ nổi danh khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Đa phần người tuổi này đều là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực vươn lên phía trước.

Những tháng đầu năm, con giáp này gặp không ít khó khăn, long đong, lận đận nhưng từ tháng 9 tới đây, họ thường có được cuộc sống sung túc, viên mãn, có của ăn của để.

Ảnh minh họa

Từ đó, vận mệnh của những người cầm tinh con Rắn tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, họ có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, người tuổi Tỵ làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì họ cũng buôn may bán đắt, nhận được nhiều cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.