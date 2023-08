Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ ngày thứ 7 (20/8), cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Tuổi Thân

Điểm mạnh của người tuổi Thân là luôn có nhiều mục tiêu thiết thực và không ngừng cố gắng để thực hiện những ước mơ đó. Mặt khác, họ cũng là những người luôn hướng đến cuộc sống sung túc, không bị người khác kiểm soát, muốn tự lập và tạo dựng cơ ngơi vững chắc.

Ảnh minh họa

Nhờ vậy, người tuổi Thân luôn sẵn sàng lao vào thử thách, đương đầu với khó khăn để tìm cơ hội giàu có tột bậc. Ngày thứ 7 (20/8), Sửu có cơ hội trúng số độc đắc đổi đời giàu sang. Từ đây đa phần những người tuổi Thân đều có sự nghiệp vững chắc, làm ăn phát đạt và ngày càng kiếm được nhiều tiền, sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Mão vốn là con giáp không có lòng tham, những con giáp này không đặt nặng vấn đề vật chất, nhưng chính nhờ vậy mà tuổi Mão được được trời ban nhiều phước lành.Trong vòng ngày thứ 7 tới, tuổi Mão sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố.

Ảnh minh họa

Thời gian này, tuổi Mão bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, cầu tiền có tiền, cầu tình cảm hạnh phúc sẽ được hồi đáp xứng đáng.Tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong một cuộc gặp bạn bè, người sẽ đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, đem lại khoản tiền lời rủng rỉnh.

Tài vận người tuổi Mão được chỉ ra sẽ phất lên thấy rõ, nếu không có khoản lớn đổ về thì cũng không bị thất thoát tiền tài có sẵn. Nhờ vận may mắn rực rỡ, tuổi Mão tài lộc sẽ dồi dào từ đây đến mãi cuối năm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.