Bài văn khấn rằm tháng 5 năm Nhâm Dần 2022, cúng rằm gia tiên chuẩn cho mọi gia đình

Theo các chuyên gia phong thủy, mâm hoa quả thắp hương đặt trên bàn thờ tổ tiên một ý nghĩa chung sâu sắc. Các loại hoa quả để thắp hương thể hiện đầy ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc nên dâng lên ban thờ. Do đó, không được tùy tiện.

Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày rằm gọi là ngày vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng. Người Việt ta coi ngày Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày Vọng còn có ý nghĩa "Cát tường" xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng.

Các loại quả có thể lựa chọn như:

4 món không thể thiếu trong ngày cúng gia tiên bao gồm: Hương hoa; Trầu rượu; Hoa quả; Nước.

Táo: Táo tượng trưng cho sự yên bình và hòa hợp. Loại quả này cũng được ưa chuộng vì màu đỏ của nó mang ý nghĩa tốt lành.

Dứa: Không những thắp hương ngày rằm, mùng 1, dứa cũng là loại quả thắp hương cần thiết phải chuẩn bị khi chuyển nhà. Bởi dứa trong tiếng Hàn thường phát âm nghe như "may mắn đến theo cách của bạn", vì thế dứa đã trở thành một biểu tượng phong thủy truyền thống cho sự giàu có và may mắn.

Lễ vật cúng Rằm gia tiên. Ảnh: Internet

Cam: Cam biểu hiện cho chính là mong muốn về sự may mắn và thành công của gia chủ.

Chuối: Chuối mang ý nghĩa là "thu hút". Vì vậy, nó cũng hay được dùng làm hoa quả thắp hương ngày rằm. Tuy nhiên, nếu đi tảo mộ hay trong tháng cô hồn, gia đình nên tránh không dùng chuối để tránh "chào đón" các vị khách không mời mà tới.

Ngoài ra, các loại quả có thể dùng như: Phật thủ, bưởi, dưa hấu, lựu.

Bài văn cúng rằm gia tiên chuẩn nhất

Văn khấn ngày rằm cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

- Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật và Chư Phật mười phương.

- Con kính Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

- Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ cùng chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con tên là: …… ..................................... Ngụ tại: ……........................................................

Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm Nhâm Dần 2022, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất và chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm bày biện sắm lễ, hương, hoa trà quả và thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con xin kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Tài thần, Ngũ phương, Long Mạch.

Con cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con thành tâm kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, Cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, xin chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con xin kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ gia trì cho chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình thuận hoà.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ che chở.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn khấn Rằm gia tiên chuẩn nhất. Ảnh: Internet.

Bài cúng ngày rằm cúng Thổ công và các vị thần

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

- Con xin kính lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật và Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ cùng chư vị Tôn thần.

- Con xin kính lạy ngài Đông Thần Quân.

- Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ và Phúc đức Tôn thần.

- Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

- Con thành tâm kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch.

- Con kính lạy các Ngài Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con tên là: ……................................................ Ngụ tại: ……….................................................

Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm Nhâm Dần 2022 tín chủ chúng con xin thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả và đốt nén hương thơm kính dâng lên trước án.

Chúng con xin thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân và ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần và các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Chúng con cúi xin các Ngài thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám cho tấm lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông.

Người người được hưởng sự bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con xin lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ che chở, độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Tổng hợp.