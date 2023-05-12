Đầu tháng 4 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài chốt sổ vàng, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, tiền bạc đầy ụ, tin vui tới tấp

Tâm linh - Tử vi 12/05/2023 12:46

Đầu tháng 4 âm lịch, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tin vui, tài lộc ùn ùn vào nhà.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có bản tính tỉ mỉ, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ không chỉ nhìn vào vấn đề trước mắt mà còn có thể nghĩ ra phương hướng và mục tiêu lâu dài hơn.

Con giáp này có thể giải quyết rất tốt các vấn đề trong cuộc sống và cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình.

Con giáp tuổi Tuất đặc biệt biết cách kiếm tiền và tất nhiên họ có cuộc sống hoàn hảo, không lo thất bại. Đầu tháng 4 âm lịch này họ có khởi đầu thuận lợi, tiền tài đều vượng.

Đầu tháng 4 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài chốt sổ vàng, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, tiền bạc đầy ụ, tin vui tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất khôn ngoan, biết cách xử lý vấn đề, khiến cuộc sống của họ luôn ổn thỏa, viên mãn.

Đầu tháng 4 âm lịch, con giáp tuổi Tý kiếm tiền thuận lợi, vừa đảm bảo thu nhập tăng vừa khiến sự nghiệp tiến lên tầm cao mới.

Họ không chỉ khiến mình tiến bộ mà còn giúp những người bạn xung quanh mình cũng thu được lợi ích, cùng nhau tiến bước.

Thời gian này, người tuổi Tý kiếm tiền cực nhanh và giành được nhiều cơ hội mới để giúp sự nghiệp ngày càng thành công.

Tình trạng khó khăn của con giáp này trong thời gian trước sẽ được giải quyết. Những khó khăn, vất vả, áp lực nhọc nhằn trong thời gian này cũng trở thành mây bay.

Kể từ đầu tháng 4 âm lịch, con giáp tuổi Tý đặc biệt giàu có, sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc.

Đầu tháng 4 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài chốt sổ vàng, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, tiền bạc đầy ụ, tin vui tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi‏

‏Người tuổi Mùi lanh lợi, có khí chất phú quý. Họ làm việc gì cũng có kế hoạch đặc biệt, luôn hoạch định tương lai của chính mình nên cuộc đời này được định sẵn là phi thường.‏

Đầu tháng 4 âm lịch, vận khí của người tuổi Mùi sẽ được cải thiện rất nhiều so với những tháng đầu năm 2023. ‏

‏Khi vận khí tốt, không chỉ sự nghiệp thăng tiến, tài vận hanh thông, họ cũng dễ được quý nhân phù trợ, gặt hái những mối quan hệ chất lượng cao. Khi nhận được sự chỉ đường dẫn lối, họ có thể nhanh nhạy nắm bắt được nhiều cơ hội mới, giúp sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn. ‏

Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại nhưng bạn nhanh chóng tìm ra phương án khắc phục và gặt hái thành quả đáng mừng. Nguồn tài chính của họ cũng dồi dào hơn trước, không cần lo lắng trượt dốc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng vào 5 ngày (11/5 - 15/5), 3 con giáp BỒ TÁT hiển linh ban Phước, 'đại cát đại lợi', phú quý ngập nhà, 'Thần Tài' đặc biệt ưu ái

Đúng vào 5 ngày (11/5 - 15/5), 3 con giáp BỒ TÁT hiển linh ban Phước, 'đại cát đại lợi', phú quý ngập nhà, 'Thần Tài' đặc biệt ưu ái

Đúng vào 5 ngày (11/5 - 15/5), 3 con giáp sau đây sẽ nhận được nhiều tin vui, tài lộc ào ào vào nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi tháng 5 tử vi ngày mai con giap may man tu vi 12 con giap bói vui con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền