Ánh Dương soi chiếu trong tuần mới (14/3 - 20/3), 3 con giáp cầu gì được nấy, tiền tài tăng vọt, thu lộc tứ phía

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 15:00

Trong tuần mới, 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn trên con đường công danh, tài lộc tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tuổi Tý

Trong tuần mới, tuổi Tý được sao may mắn chiếu cố, con giáp này sẽ kết nạp được nhiều năng lượng tích cực giúp mọi thứ trong cuộc sống tươi sáng hơn. Những người tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp gỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào.

Do được Thần Tài yêu mến nên con giáp tuổi Tý làm gì cũng dễ dàng phát tài, cuộc sống lên như diều gặp gió. Trong cuộc sống tình cảm cũng yên bình hơn hạnh phúc. Chính vì vậy tuổi Tý cần phải tận hưởng và lấy đó làm động lực để phát triển hơn nữa.

Ánh Dương soi chiếu trong tuần mới (14/3 - 20/3), 3 con giáp cầu gì được nấy, tiền tài tăng vọt, thu lộc tứ phía - Ảnh 1
Trong tuần mới, tuổi Tý được sao may mắn chiếu cố - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Thời gian trước đó, tuổi Thân gặp nhiều trắc trở trong công việc nhưng trong tuần mới tới, mọi sự tồn đọng đều được giải quyết gọn gàng. Bạn đón nhận nhiều tin vui đổ về, không chỉ về tiền bạc, mà còn là tình duyên, công danh.

Trong thời gian này, vận mệnh của bạn phất lên nhanh chóng nên có thể sẽ bị nhiều người ganh tỵ, ghen ghét. Thế nên Thân hãy bình tĩnh, đừng mắc bẫy của tiểu nhân kẻo ảnh hưởng đến tiền độ rộng lớn của mình. Những người tuổi Thân nên ít nói lại một chút và chuyên tâm thực hiện những dự án riêng của bản thân sẽ dễ dàng phát tài giàu có.

Ánh Dương soi chiếu trong tuần mới (14/3 - 20/3), 3 con giáp cầu gì được nấy, tiền tài tăng vọt, thu lộc tứ phía - Ảnh 2
Trong tuần mới tới, mọi sự tồn đọng của Thân đều được giải quyết gọn gàng - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

May mắn từ khi sinh ra, cộng thêm sự nhanh nhẹn nên những người tuổi Mão có thể tự mình làm đại gia. Đặc biệt, trong tuần mới, do có vận quý nhân, đi đâu, làm gì Mão cũng có người giúp đỡ, hỗ trợ nên đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn.

Nhờ thần tài nuông chiều, che chở tuổi Mão sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống xa hoa, sung sướng. Trog thời gian này, những người tuổi Mão chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, đếm tiền sái tay chính là may mắn mà tuổi Mão có được.

Ánh Dương soi chiếu trong tuần mới (14/3 - 20/3), 3 con giáp cầu gì được nấy, tiền tài tăng vọt, thu lộc tứ phía - Ảnh 3
Trong tuần mới, do có vận quý nhân, đi đâu, làm gì Mão cũng có người giúp đỡ - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài hậu thuẫn 2 ngày cuối tuần (12/3 - 13/3), 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban

Thần Tài hậu thuẫn 2 ngày cuối tuần (12/3 - 13/3), 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban

Vận thế của 3 con giáp này sẽ có sự thay đổi trong 2 ngày cuối tuần nhờ được thần tài mở cửa và chiếu cố.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông