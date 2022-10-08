Ăn lộc trời cho trong 8 ngày tiếp theo (9/10 - 16/10), 3 con giáp có Thần Tài kề cạnh, đại phú đại quý, đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 20:55

Sang 8 ngày tới, 3 con giáp may mắn này được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Ưu điểm của người tuổi Hợi là chăm chỉ cần mẫn trong mọi công việc. Cũng có thể họ không tài giỏi xuất chúng nhưng họ luôn kiên nhẫn để thực hiện nhiệm vụ sếp trên giao. Vì điểm cộng này mà tuổi Hợi luôn được mọi người xung quanh yêu mến.

Tử vi dự báo, chỉ cần bước sang 8 ngày tới, tuổi Hợi là một trong những con giáp thăng hoa vượt trội. Từ tiền tài đến sự nghiệp đều cải thiện một cách rõ rệt. Cùng với may mắn đến, họ sẽ tìm ra lối đi riêng, gặt hái thành công. Nói chung Hợi sẽ có một tương lai tươi sáng và tài lộc rất dồi dào.

Ăn lộc trời cho trong 8 ngày tiếp theo (9/10 - 16/10), 3 con giáp có Thần Tài kề cạnh, đại phú đại quý, đắc tài đắc lộc - Ảnh 1
Tử vi dự báo, chỉ cần bước sang 8 ngày tới, tuổi Hợi là một trong những con giáp thăng hoa vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi có nói, bước sang 8 ngày tới, người tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình. Bạn cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Đặc biệt, thời điểm này rất thích hợp cho những người làm kinh tế kí kết hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, con giáp may mắn này thậm chí có thể dẫn dắt mọi người đến thành công.

Ăn lộc trời cho trong 8 ngày tiếp theo (9/10 - 16/10), 3 con giáp có Thần Tài kề cạnh, đại phú đại quý, đắc tài đắc lộc - Ảnh 2
Tử vi có nói, bước sang 8 ngày tới, người tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế, nên dễ dàng thanh thăng tiến trong công việc. Con giáp này họ biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên bất cứ ai gặp gỡ cũng dễ dàng cảm mến, đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Tử vi dự đoán, đúng 8 ngày tới, trời sẽ cho Tỵ sẽ có cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người cầm tinh con Rắn hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Tỵ sẽ thăng tiến ngoạn mục, có số dư tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng. Với tính cách chịu thương chịu khó, tài vận của con giáp này trong năm tới sẽ phát triển tốt, sự nghiệp vững chắc, gia đình cũng được "thơm lây".

Ăn lộc trời cho trong 8 ngày tiếp theo (9/10 - 16/10), 3 con giáp có Thần Tài kề cạnh, đại phú đại quý, đắc tài đắc lộc - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, đúng 8 ngày tới, trời sẽ cho Tỵ sẽ có cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi có nói, sang ngày mới, tài lộc chuyển mình đổ về ào ào, 3 con giáp sẽ bội thu tiền bạc, không những vậy còn may mắn ngập tràn, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, tích trữ được của cải.

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