Ăn gì để xả xui đầu tháng, đón vận may mới?

Ăn gì để xả xui đầu tháng chắc hẳn là thắc mắc của nhiều người nếu chẳng may trong tháng này toàn gặp phải những điều không thuận lợi. Dân gian quan niệm có rất nhiều đồ ăn giải xui khác nhau và thường nên ăn vào cuối tháng để trút hết xui xẻo đi, đón nhận những điều mới tốt đẹp hơn đến với mình.

Trứng vịt lộn là một món ăn rất ngon và bổ dưỡng, tuy nhiên người ta thường kiêng ăn trứng vịt lộn vào những ngày đầu tháng mà để dành vào khoảng thời gian cuối tháng giúp trút bỏ xui xẻo. Trứng vịt lộn là món ăn mà nhiều người nước ngoài khá ghê sợ vì nó là trứng vịt được đem luộc chín khi con vịt non mới đang hình thành với thân hình bé xíu, lông tơ mỏng hoặc thậm chí chưa có lông.

Trứng vịt lộn là một món ăn mà cả trẻ em và người lớn đều thích - Ảnh: Internet

Theo quan niệm của dân gian, trứng vịt lộn mang hàm ý ngược lại, giúp ta đảo lộn tình thế, từ xui hóa may. Cách ăn trứng vịt lộn để giải xui của người Việt cũng rất đặc biệt, khi ta chẳng may gặp điều xui xẻo, hãy ăn trứng vịt lộn theo số quả lẻ (1 quả, 3 quả, 5 quả,...) rồi lấy vỏ trứng đó bóp nát hoặc dùng chân giẫm bẹp cho vỡ vụn ra. Hành động này giúp hóa giải vận xui, đem tới điều tốt lành hơn.

Ăn thịt chó giải xui

Ăn thịt chó chấm mắm tôm cuối tháng giúp hóa giải vận đen - Ảnh: Internet

Tương tự như trứng vịt lộn, thịt chó cũng được kiêng ăn vào đầu tháng nhưng lại là món ăn rất được ưa chuộng vào những ngày cuối tháng với mục đích giải đen. Thịt chó mang tính nóng, thích hợp với những người có cơ địa lạnh, giúp bổ khí, tăng cường sức khỏe.

Tuy nhiên, vì tính nóng nên bạn cũng không nên lạm dụng ăn quá nhiều thịt chó vào những ngày quá oi bức dễ khiến cơ thể sinh quá nhiều nhiệt lượng gây rôm sảy, mụn nhọt.

Thịt chó cũng là món ăn khiến nhiều người nước ngoài e dè khi tới Việt Nam, nhưng đây vẫn là món ăn được đông đảo người Việt ưa chuộng. Ăn thịt chó chấm với mắm tôm giải xui chẳng biết từ khi nào đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng rất riêng của người Việt.

>>> Xem thêm:

- Cách giải xui xẻo bằng muối hiệu quả

- Cách giải xui trong làm ăn cực kỳ hiệu nghiệm mọi thương nhân đều phải biết

Ăn thịt vịt giải xui

Thịt vịt là món ăn giải xui phổ biến tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Thịt vịt cũng là một món ăn giải đen phổ biến tại Việt Nam trong những ngày cuối tháng. Nếu như đầu tháng, người ta thường tránh ăn thịt vịt với ý nghĩa đen đủi, khiến cả tháng ì ạch, tan tác, thì cuối tháng, thịt vịt lại là món ăn đắt hàng hơn cả giúp gia chủ giải xui.

Nếu đang cần tìm một món ăn tẩy xui, đổi vận thì bạn có thể chọn món thịt vịt luộc hoặc quay với hương vị thơm ngon hấp dẫn, đảm bảo cả nhà sẽ đều thích.