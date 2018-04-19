Ai sinh vào 3 giờ VÀNG này trong ngày, PHÚ QUÝ một đời, QUÝ NHÂN theo từng bước không rời!

Tâm linh - Tử vi 19/04/2018 05:30

Số phận con người giàu sang hay nghèo khó không chỉ dựa vào sự cố gắng của từng người mà còn phụ thuộc vào giờ khắc họ được sinh ra.

Giờ Thìn (7 – 9 giờ sáng)

Đây được xem là giờ vàng trong ngày. 7 – 9 giờ sáng là lúc bình minh vừa lên, vạn vật hấp thu năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Người sinh vào giờ này thường sống tích cực và yêu đời. Không những thế, đây còn là người có nghị lực, ý chí, luôn thích nghi với mọi hoàn cảnh. Họ còn được thượng đế ban nhiều phúc đức. Họ không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn mang đến phúc phần cho người trong gia đình. Nhất là những con giáp tuổi Tỵ, Tý, Tuất nếu sinh vào giờ này cuộc sống luôn bình yên đủ đầy. Và nếu họ có gặp phải khó khăn thì cũng nhanh chóng vượt qua được. Cuộc sống về sau phú quý không lo gì.

Ai sinh vào 3 giờ VÀNG này trong ngày, PHÚ QUÝ một đời, QUÝ NHÂN theo từng bước không rời! - Ảnh 1
Nhất là những con giáp tuổi Tỵ, Tý, Tuất nếu sinh vào giờ này cuộc sống luôn bình yên đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Giờ Tý (23 giờ đêm – 1 giờ sáng)

Đây là giờ thuộc về nước, biểu tượng cho dòng nước về đêm trong trẻo, nhẹ nhàng. Người sinh vào giờ này thanh thoát như nước, lại đơn giản, sâu sắc. Họ không chỉ giỏi giang, lại có đầu óc, khiêm nhường. Họ luôn quý trọng những gì mình có, dù là sinh ra trong nghèo khó hay giàu sang, họ luôn giữ gìn tự trọng của mình, lương thiện, ra tay giúp người yếu hơn mình. Khi trưởng thành, họ có thể tích góp gia sản không hề nhỏ. Nhất là người tuổi Sửu, Thân hoặc Thìn sinh vào giờ này luôn gặp nhiều vận may trong mọi chuyện. Cuộc sống về sau đủ đầy ai cũng ganh tị.

Ai sinh vào 3 giờ VÀNG này trong ngày, PHÚ QUÝ một đời, QUÝ NHÂN theo từng bước không rời! - Ảnh 2
Nhất là người tuổi Sửu, Thân hoặc Thìn sinh vào giờ này luôn gặp nhiều vận may trong mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Giờ Dậu (17 giờ chiều – 19 giờ tối)

Đây là giờ khắc giao giữa ngày và đêm, là khi hoàng hôn đẹp nhất. Người sinh vào giờ này thường gặp nhiều vận may và điều tốt lành. Phần lớn họ là người sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng luôn rất lương thiện, giúp đỡ người khác. Trong quá trình lớn lên, họ khiến nhiều người ganh tị nhưng luôn khiêm nhường, trọng người cũng trọng mình, biết chi tiêu hợp lý. Họ khiến người khác ngưỡng mộ vì chính tài năng của mình.

Ai sinh vào 3 giờ VÀNG này trong ngày, PHÚ QUÝ một đời, QUÝ NHÂN theo từng bước không rời! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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