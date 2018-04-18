3 con giáp trọng tình trọng nghĩa hơn giàu sang phú quý

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sống tình cảm và nghiêm túc khi yêu. Đây là con giáp không bao giờ đùa giỡn hay lợi dụng tình cảm của người khác. Họ xem trọng tình yêu hơn tiền tài địa vị. Tuổi Mùi không dễ sống trong giàu sang nhưng cũng không bao giờ phải cực khổ nghèo nàn. Nhưng con giáp này sống rất tình cảm, gặp được nhân duyên tốt. Con giá này khi yêu sẽ hết lòng hết dạ, không khi nào làm chuyện có lỗi với đối phương. Khi có gia đình, con giáp này sẽ hết lòng chăm sóc và yêu thương chồng con, xem gia đình là quan trọng nhất.

Người tuổi Mùi sống tình cảm và nghiêm túc khi yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có nhiều tham vọng và luôn cố gắng hết mình để có được thành công, địa vị trong cuộc sống. Đây cũng là con giáp bản lĩnh, có kế hoạch rõ ràng, luôn biết tiền bạc quan trọng ra sao. Nhưng người tuổi Dậu không xem tiền là tất cả. Ngược lại họ luôn quan niệm tiền không mua được tình cảm, họ xem trọng tình cảm hơn tiền tài. Họ nghĩ rằng tình cảm là điều quý giá nhất mà tiền bạc không thể mua được. Do đó, nếu con giáp này cố gắng ngày đêm kiếm tiền chính là vì họ muốn người họ yêu thương không phải cực khổ sau này.