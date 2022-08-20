Ai sẽ là 3 con giáp hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen trong 10 ngày cuối tháng 8/2022

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 07:07

Đây chính xác là 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, được bề trên nâng đỡ giàu có đỉnh điểm.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sẽ có nhiều cơ hội để phát triển tài năng, từ đó nâng cao thu nhập cho bản thân họ. Nếu như trước đây họ còn băn khoăn, nghi ngại, thì đến 10 ngày cuối tháng 8/2022 họ đã nhìn rõ những đường hướng và thẳng tiến tới mục tiêu của mình.

Theo các chuyên gia phong thủy, các cơ hội tốt cho tuổi Tỵ trong năm nay tập trung hầu hết vào thời gian này. Đây là lúc có nhiều cơ hội tốt, tài lộc của tuổi Tỵ hưng thịnh và bắt đầu bùng nổ.

Đặc biệt, được trợ giúp bởi cát tinh Long Đức nên tuổi Tỵ dễ gặp được quý nhân trợ giúp trong sự nghiệp và chuyện kiếm tiền, hầu như làm gì cũng thành công rực rỡ. Chính vì thế, tuổi Tỵ được khuyên là nên dành nhiều tâm sức cho công việc hơn để nâng cao cơ hội tăng thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến.

Ai sẽ là 3 con giáp hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen trong 10 ngày cuối tháng 8/2022 - Ảnh 1
10 ngày cuối tháng 8/2022 Tỵ được quý nhân trợ giúp trong sự nghiệp, làm gì cũng thành công rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu chính là người có số mệnh tự chủ bản thân, dựa vào bản lĩnh của mình mà tạo dựng cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Người tuổi Dậu luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để làm giàu cho mình nhờ vào bản lĩnh kiên cường.

Trong 10 ngày cuối tháng 8/2022, đa số tuổi Dậu đều công thành danh toại, sự nghiệp không những lên như diều gặp gió mà tài vận còn dồi dào. Tử vi cho thấy, con giáp may mắn sẽ vô cùng thành công nên cuộc sống vô cùng viên mãn. Không những thế, bản mệnh cũng đón nhận nhiều cơ hội đổi đời và nắm trong tay khả năng xoay chuyển tình thế.

Ai sẽ là 3 con giáp hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen trong 10 ngày cuối tháng 8/2022 - Ảnh 2
Trong 10 ngày cuối tháng 8/2022, đa số tuổi Dậu đều công thành danh toại, tài vận dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Trong 10 ngày cuối tháng 8/2022, do có nhiều sao tốt chiếu mệnh nên mang đến cho Ngọ nhiều may mắn trong cuộc sống, từ công việc cho đến sức khỏe cũng như các mối quan hệ. 

Thời gian này, nhờ Tam Hợp cục che chở, người tuổi Ngọ đón chuỗi ngày vượng cát khí. Sắp tới bạn gặp nhiều điều may mắn trong công việc. Nhờ vậy nên Ngọ cũng thu về được một khoản thu nhập kha khá, đây chính là công sức của bạn sau một thời gian dài vất vả.

Với người làm kinh doanh, nhìn chung thời gian này mọi việc đương khá thuận lợi, con giáp này cũng không phải lo nghĩ nhiều về chuyện buôn bán bởi vận may đang tới. Bản mệnh có cơ hội đầu tư sinh lời, tiền bạc đổ về nhà không ngớt.

Ai sẽ là 3 con giáp hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen trong 10 ngày cuối tháng 8/2022 - Ảnh 3
Trong 10 ngày cuối tháng 8/2022, người tuổi Ngọ đón chuỗi ngày vượng cát khí. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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