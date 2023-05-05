Ai đen mặc kệ: 3 con giáp làm 1 được 10, "ăn lộc to" đúng 3 ngày cuối tháng, đặc biệt là con giáp thứ 3 có cơ hội được tăng lương, lộc lá đơm hoa

Người tuổi Tuất dễ tính, thông minh, giỏi nắm bắt cơ hội nên năm 2023 này công việc sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn hơn, đặc biệt trong 3 ngày cuối tháng 5 dương lịch.

Người tuổi Tuất rất biết cố gắng nhưng đôi khi cũng cần chút vận may để những ý tưởng trong đầu họ trở nên có giá trị.

Trong 12 con giáp , người cầm tinh con khỉ thường chỉ biết dựa vào sức lực của bản thân, họ rất chịu khó nên sau khi vượt qua được những ngày tháng khó khăn, việc kiếm tiền sau này sẽ rất dễ dàng. Nếu biết chịu khổ trước sướng sau, họ càng thuận lợi về đường công danh sự nghiệp khi bước vào tuổi trung niên.

Tuổi Dậu

Tử vi vui của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu đừng vì tham lợi nhỏ mà đánh mất thêm nữa.

Tình duyên: Chia sẻ với nhau những điều vui vẻ gặp phải trong công việc là một việc tốt, có thể khiến đối phương hiểu hơn những khó khăn của bạn.

Tuổi Dậu có vận thế làm việc tương đối tốt trong sự nghiệp, phải biết phân bổ thời gian hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Bạn sẽ có vận thế làm việc tương đối tốt trong sự nghiệp, phải biết phân bổ thời gian hợp lý, tốt nhất là làm một số việc khó và cấp bách trước.

Tài lộc: Tài vận hôm nay không được tốt lắm, nếu thời gian gần đây bạn không chăm sóc bản thân cẩn thận thì rất dễ mắc bệnh, đến bệnh viện sẽ tốn rất nhiều tiền.

Sức khỏe: Không ổn, còn nhiều công việc phải giải quyết, liên tục thức khuya.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bẩm sinh đã mang số mệnh phú quý, đồng thời con giáp này lại được cát tinh "Thiên Hỉ" phù trợ nên vận thế của con giáp này luôn may mắn và có nhiều thành công hơn người.

Người tuổi Tý sẽ đón nhận thời tài vận sáng lạn nhất trong năm - Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày cuối tháng, người tuổi Tý sẽ đón nhận thời tài vận sáng lạn nhất trong năm. Con giáp này liên tiếp gặp may mắn về tiền bạc. Không chỉ được tăng lương, tăng thưởng mà còn thu về không ít những khoản lợi nhuận từ các khoản đầu tưởng chừng thất bại trước đây.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và minh họa.