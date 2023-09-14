Ai đen mặc ai, 3 con giáp đẩy lùi hết vận xui trong 10 ngày cuối tháng 9: Gặp dữ hóa lành, sự nghiệp cất cánh, tình tiền rực đỏ

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây lộc lá bủa vây đầy mình, tài lộc kéo đến ùn ùn trong 10 ngày cuối tháng 9.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có bộ não rất tốt, tốc độ phát triển cũng đang có nhiều khả quan. Họ khát khao thể hiện bản thân khá mạnh mẽ.

Trong 10 ngày cuối tháng 9, phần thưởng của con giáp tuổi Hợi rất phong phú, cuộc sống của họ bớt căng thẳng hơn. Những người tuổi Hợi là con giáp hưởng lộc trời ban, họ tuy hiền lành nhưng chuẩn là người có đức có tài nên sớm muộn cũng giàu có. Đặc biệt trong 10 ngày cuối tháng 9, những gì xui xẻo không còn người tuổi Hợi chính là con giáp giàu sang phát tài ai cũng phải nể phục.

Đặc biệt, người tuổi Hợi không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc là đường tình cảm cũng vô cùng viên mãn. Người tuổi Hợi độc thân vận đào hoa nở rộ, với người có gia đình càng thêm viên mãn.

Ai đen mặc ai, 3 con giáp đẩy lùi hết vận xui trong 10 ngày cuối tháng 9: Gặp dữ hóa lành, sự nghiệp cất cánh, tình tiền rực đỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất khéo léo trong đối nhân xử thế nên được mọi người và bạn bè xung quanh yêu mến do đó khi gặp hoạn nạn đều sẽ có quý nhân ra tay giúp đỡ.

Trong 10 ngày cuối tháng 9, do đồng thời được Thần Tài và quý nhân ưu ái nên công việc thăng tiến không ngừng, nên thu nhập cũng tăng gấp đôi gấp ba, người tuổi Thìn không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nữa.

Ai đen mặc ai, 3 con giáp đẩy lùi hết vận xui trong 10 ngày cuối tháng 9: Gặp dữ hóa lành, sự nghiệp cất cánh, tình tiền rực đỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 12 con giáp, tuổi Tý vốn rất nhanh nhẹn, tháo vát và thông minh. Trong mọi hoàn cảnh con giáp này đều có thể giải quyết công việc nhanh gọn và mang lại hiệu quả cao. Họ cũng là những người có đầu óc sáng tạo, nhiều ý tưởng phong phú. Vì thế, chỉ cần có thêm chút may mắn, sự nghiệp, công việc của bản mệnh sẽ rất suôn sẻ.

Thời điểm thích hợp để bản mệnh có thể bứt phá trong sự nghiệp là 10 ngày cuối tháng 9. Lúc này, bản mệnh có may mắn mở đường, làm gì cũng dễ đạt kết quả tốt và chứng minh được thực lực đối với cấp trên. Thời gian này cũng có thể người tuổi Tý sẽ được cấp trên giao cho những công việc quan trọng. Bạn hãy tận dụng thời điểm này để có thể bứt phá và chứng minh tài năng của bản thân, mở đường cho sự thăng tiến trong tương lai.

Ai đen mặc ai, 3 con giáp đẩy lùi hết vận xui trong 10 ngày cuối tháng 9: Gặp dữ hóa lành, sự nghiệp cất cánh, tình tiền rực đỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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