99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 29/1 gọi tên 3 con giáp sau: Thần Phật độ phước, tiền tài gặp nhiều may mắn, quý nhân vây quanh, tài lộc dồi dào, vận trình trải đầy vinh quang

Tâm linh - Tử vi 29/01/2023 11:20

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 29/1 có tới 3 con giáp may mắn khả năng cao số độc đắc, tiền bạc ngập két, muốn gì có đó, sự nghiệp có được quý nhân chỉ lối dễ dàng thăng quan tiến chức nhanh chóng.

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay 29/1 cho biết vận trình sắp tới của người tuổi Hợi sẽ vô cùng hanh thông khi họ đã thoát khỏi rủi ro trong thời gian vừa qua và sắp sửa đạt được những thành tựu to lớn trong cuộc sống, lẫn sự nghiệp của mình. 

Cụ thể, thời gian này bản mệnh liên tục âm thầm nỗ lực, làm việc chăm chỉ nên giờ là lúc để hưởng quả ngọt. Con giáp này liên tiếp gặp may mắn trong sự nghiệp, chỉ lo chuẩn bị tâm thế để hốt bạc về đầy túi. Có thể nói thời gian này, Hợi dễ làm ăn hơn, công việc thuận lợi, kinh doanh kiếm được tiền, cuộc sống cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Chưa kể, các dự án đầu tư hiện đang rơi vào tình trạng khó khăn khi không tăng trưởng hoặc bị chậm và chưa thể thu được lợi nhuận thì nay đã có cách giải quyết khi người người tuổi Hợi có được quý nhân chỉ đường dẫn lối, không những lấy lại được vốn mà còn kiếm về khoản tiền cực lớn trong năm 2023 này. 

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 29/1/2023 cho biết mối quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia rất yên ấm. Con giáp này, luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và luôn trao đổi mọi chuyện với người ấy, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, nhờ vậy mà quan hệ vợ chồng ngày một khăng khít.

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy tuổi Tỵ có cơ hội được cất nhắc lên một vị trí phù hợp hơn với năng lực của mình. Đừng ngại khó khăn và vất vả, năng lực của bạn vẫn còn có thể giúp bạn vươn xa hơn thế nữa. Chưa hết, dù làm việc gì con giáp này cũng được quý nhân phù trợ, con đường làm giàu ngày càng suôn sẻ, luôn có quý nhân dẫn đường giải quyết khó khăn, hoạn nạn.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn nổi tiếng là người thông minh, bản lĩnh, giỏi kiếm tiền và không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Trong cuộc sống, bản mệnh không cho phép người khác coi thường mình nên con giáp này luôn nỗ lực phấn đấu để có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Với tính cách này cộng thêm có tài lãnh đạo nên Dần dễ dàng đạt được vị trí cao trên con đường sự nghiệp.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 29/1/2023 do tính tình phóng khoáng và thường là người cho đi trong mọi mối quan hệ nên người tuổi Dần dễ chiếm được cảm tình từ đối tác, nhờ vậy mà họ sẽ kí kết được nhiều hợp đồng, tiền tài lên như diều gặp gió. Sự nghiệp cũng vậy, họ rất được lòng ban lãnh đạo nên sắp tới được giao phó cho nhiều dự án quan trọng, chỉ cần làm được ắt có cơ hội lớn tăng lương, thăng cấp. 

Đặc biệt vận trình của con giáp này trong năm 2023 sẽ có sự nghiệp vững chắc, tiền vào như nước chảy, nếu nói là đại gia cũng không hề quá.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay 29/1/2023: Thần Tài ban phát tài lộc, vận trình lên hương, làm 1 hưởng đến 10, cuộc sống hạnh phúc ấm no, gia đình con cái bình yên

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay 29/1/2023: Thần Tài ban phát tài lộc, vận trình lên hương, làm 1 hưởng đến 10, cuộc sống hạnh phúc ấm no, gia đình con cái bình yên

Tử vi hôm nay 29/1/2023 có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài báo mộng có khả năng trúng số độc đắc cực cao, tài lộc nhân đôi làm gì cũng có sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình sắp tới trải đầy cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi ngày 29/1/2023 tử vi hôm nay tử vi tháng 1 năm 2023 tử vi năm Quý Mão con giáp tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn