Tử vi thứ Hai ngày 30/1/2023 cho biết trên phương diện tài lộc, bản mệnh thông minh, linh hoạt, làm việc gì cũng làm bằng cái tâm, không thích làm ăn gian dối nên được bề trên nâng đỡ, đặc biệt là những người làm vận tải, xuất ngoại hoặc chuyển công tác sẽ tìm được thời cơ phù hợp với mình.

Thời gian gần đây, người tuổi Tỵ đã có một chặng đường tương đối khá vất vả khi công việc ngập đầu, ít có thời gian nghỉ ngơi, song bạn vẫn thấy rất phấn chấn, bởi bạn biết rằng công sức bỏ ra lúc này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tương lai.

Trong chuyện tình cảm, nam mệnh vượng duyên, có nhiều người thích thầm, nữ mệnh ăn nói lọt tai, dễ thương hay được lòng người lớn tuổi. Nhờ vậy, bạn không lo không nhận được tín hiệu làm quen từ những đối tượng triển vọng.Với người đã lập gia đình, con giáp may mắn tuần này làm gì cũng nghĩ đến người thân trước tiên, vì thế mà bầu không khí trong nhà lúc nào cũng ấm áp, tràn ngập tiếng cười.

Bước sang năm mới 2023, Chính Tài còn đem đến tin vui liên quan đến lương thưởng, chế độ hoặc bảo hiểm. Rất có thể bản mệnh sẽ được Thần Tài gõ cửa, tiền bạc rủng rỉnh, kinh doanh phát đạt mang về lợi nhuận lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai thứ Hai 30/1/2023, người tuổi Sửu được cát tinh chiếu rọi nên nhận nhiều tin vui về công danh, sự nghiệp. Nếu là người đang nắm chức quyền, muốn nhảy việc hoặc thi cử, làm ăn xa thì sẽ gặp được nhiều cơ hội. Mọi khó khăn trước đó sẽ dần được tháo dỡ.

Nếu con giáp này đang làm ăn kinh doanh thì tuần tới bạn sẽ rất an nhàn. Sự nỗ lực, đứng đắn trong buôn bán giúp bạn khẳng định được chỗ đứng của bản thân. Khách hàng theo đó cứ ùn ùn kéo đến, doanh thu vượt ngoài mong đợi. Lời khuyên đưa ra cho tuổi Sửu khi công việc quá thuận đó là hãy bảo quản tiền bạc cẩn thận, đừng để kẻ xấu trông thấy mà nổi lòng tham. Bạn có thể đem tiền đi đầu tư để lãi mẹ đẻ lãi con.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Sửu sẽ gặp thuận lợi trong các mối quan hệ xã giao. Thời gian này, bạn có thể đón người thân từ nước ngoài trở về hoặc từ thành phố khác đến chơi. Trong nhà, vợ chồng bạn có thể xảy ra những xích mích nhỏ nhưng không quá gay gắt. Đó là gia vị giúp cuộc sống lứa đôi thêm phong phú. Sau mỗi lần như vậy, hai bạn sẽ hiểu nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người Tuổi Hợi giàu lòng trắc ẩn, nhân ái, yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái, phóng khoáng, vì thế tuổi Hợi được mọi người xung quanh yêu mến, tôn trọng. Họ còn là mẫu người luôn luôn tự mình phấn đấu vươn lên trong mọi nghịc cách nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ, vì vậy mà những người sinh vào tuổi Hợi sớm xây dựng được sự nghiệp vững chắc và ổn định.

Tử vi thứ Hai cho biết những ai tuổi Hợi sẽ có đường công danh sự nghiệp rộng mở. Ngoài công việc chính, tuổi Hợi có thể kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài, cuộc sống ngày càng no đủ. Con giáp này, không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, dù làm bất cứ việc gì cũng dễ dàng gặt hái được thành công.

Thậm chí nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, người tuổi Hợi trở thành đại gia lúc nào không hay khi cuộc sống đủ đầy, mọi thứ viên mãn khó ai sánh kịp.

Ảnh minh họa: Internet

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