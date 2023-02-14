99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 14/2 gọi tên 3 con giáp sau: Tài sản đồ sộ, cuộc sống giàu có, sung túc, Quý Nhân nâng đỡ trong sự nghiệp, vận trình hanh thông đủ đường

Tâm linh - Tử vi 14/02/2023 10:29

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h ngày 14/2 có đến 3 con giáp may mắn được tài sản đồ sộ, bùng nổ tài lộc, đường công danh sự nghiệp vô cùng xán lạn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn lấy lao động là niềm đam mê, Sửu luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gầy dựng được cuộc sống viên mãn sung túc.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h ngày 14/2 cho biết con đường tương lai phía trước của Sửu sẽ diễn ra vô cùng tươi sáng khi họ được Thần Tài phù hộ, quý nhân tương trợ, mang tài lộc, phúc lộc đến với con giáp này nhiều vô kể. Trong sự nghiệp, người tuổi Sửu sẽ tạo được nhiều đột phá mới, tạo mở được con đường thăng tiến nhanh chóng, đồng thời cũng tự kiếm về không ít cơ hội đại phát tài.

Thời điểm này, vận may cũng như cơ hội ập đến liên tiếp, chỉ cần tuổi Sửu nắm được cơ hội, tập trung làm giàu, chẳng mấy chốc bản mệnh sẽ giàu sang phú quý, tiền bạc khỏi lo, sống đời an yên, hưởng thụ. Chuyện tình duyên của Sửu cũng hanh thông không kém trong ngày này. 

con giap 1
Trong sự nghiệp, người tuổi Sửu sẽ tạo được nhiều đột phá mới, tạo mở được con đường thăng tiến nhanh chóng, đồng thời cũng tự kiếm về không ít cơ hội đại phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay cho biết vận trình của người tuổi Thân sẽ diễn ra rực rõ, tài lộc dồi dào. Nếu là người làm công ăn lương, con giáp này sẽ chứng minh được năng lực của bản thân và nhận, thăng quan tiến chức không ngừng. Còn nếu là người kinh doanh, buôn bán, bản mệnh được bạn bè giới thiệu nhiều cơ hội làm giàu, trở thành đại gia là chuyện sớm muộn. Chưa dừng lại ở đó, nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối các dự án đầu tư của họ hứa hẹn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, hứa hẹn mang về khoản tiền lớn trong tương lai. 

Ngoài ra, trong thời gian này các mối quan hệ của Thân cũng có dấu hiệu phát triển. Con giáp may mắn gặp gỡ được nhiều nhân vật có tiếng trong lĩnh vực mà mình theo đuổi, mở ra con đường phát triển sau này. Một số còn gặp vận may độc đắc, trúng số tiền tỷ. 

con giap 2
Ngoài ra, trong thời gian này các mối quan hệ của Thân cũng có dấu hiệu phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h ngày 14/2, vận thế của người tuổi Hợi trong khoảng thời gian này sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió, có cát tinh soi chiếu, có quý nhân phù hộ.

Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, con giáp này có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc, sự nghiệp cứ thăng tiến đi lên không ngừng trong thời gian này. Cùng với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của Hợi, thu nhập cũng tăng lên gấp ba gấp bốn và có nhiều cơ hội làm giàu hơn nữa trong tương lai. Cuộc sống cũng nhờ vậy mà phất lên giàu sang phú quý nhanh chóng. 

con giap 3
Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, con giáp này có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc, sự nghiệp cứ thăng tiến đi lên không ngừng trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay 14/2/2023: Vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, sự nghiệp hanh thông, vận trình thăng hoa rực rỡ

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay 14/2/2023: Vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, sự nghiệp hanh thông, vận trình thăng hoa rực rỡ

Tử vi hôm nay 14/2/2023 có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước, chạm tay tới cánh cửa thành công, tiền bạc chảy về như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, tài lộc suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi ngày 14/2/2023 tu vi ngay 14/2/2023 con giáp tử vi năm Quý Mão 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn tử vi tháng 2 năm 2023 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 49 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 58 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 59 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 5 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026