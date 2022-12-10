99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 10/12 gọi tên 3 con giáp sau: Ngọc Hoàng chiếu sáng, tài lộc hanh thông, sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ, vận trình trải đầy vận may phú quý

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 12:05

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, Ngọc Hoàng cho hưởng sự nghiệp thuận lợi, quý nhân giúp đỡ thăng tiến vèo vèo, tài lộc dồi dào, vận trình sắp tới vạn sự hanh thông thuận lợi.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu là mẫu người luôn tốt bụng, dễ gần, ăn ở hiền lành. Đa số con giáp này sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Trong sự nghiệp họ là người có chí cầu tiến lớn nên không gì có thể làm khó được bạn đến với thành công mà bản thân mong muốn. 

Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay (10/12) con đường vận mệnh của người tuổi Sửu sẽ vô cùng vượng, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng cao. Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội thì con giáp này còn có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường. Người làm kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt, quý nhân chỉ dẫn thêm giúp bạn thu về khoản tiền khủng. 

Đường tình duyên sắp tới của người tuổi Sửu dành cho những ai còn độc thân là tương đối thuận lợi, bởi có thể tìm được tình yêu đích thực của mình vì thời gian này vận tình duyên rất vượng.

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Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay (10/12) con đường vận mệnh của người tuổi Sửu sẽ vô cùng vượng, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h (10/12) những người tuổi Tý sẽ gặp được Ngọc Hoàng chiếu sáng. Những người làm công chức, có nghề tay trái hay nghề tự do đều rất may mắn. Sự xôi nổi, lẫn tính cách chăm chỉ trong mọi việc của bạn sẽ giúp bạn có được những mối làm ăn quý giá.

Chưa kể đến, những người tuổi Tý đang đi xin việc, đề xuất tăng lương, thăng chức hay có thi cử thì sẽ nhận được tin vui. Chưa kể chuyện tiền nông có tiến triển, các dự án đầu tư mang về cho bạn khoản tiền lớn và một số còn gặp vận may lớn khi mua vé số, trúng số tiền tỷ. 

Về mặt tình cảm, trong tuần này tuổi Tý dễ gặp được người như ý hoặc được người khác để ý. Nếu còn đang độc thân thì đây là cơ hội vàng để bạn tìm được một nửa của mình. Còn với những tuổi Tý đã có gia đình thì bạn sẽ nhận được niềm vui từ con cái.

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Chưa kể đến, những người tuổi Tý đang đi xin việc, đề xuất tăng lương, thăng chức hay có thi cử thì sẽ nhận được tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đã có một khoảng thời gian vô cùng vất vả khi công việc ngập đầu, ít có thời gian nghỉ ngơi trong khoảng thời gian gần  đây, song bạn vẫn thấy rất phấn chấn, bởi bạn biết rằng công sức bỏ ra lúc này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tương lai.

Đúng 17h hôm nay (10/12) cho biết nhờ có Chính Tài đem đến tin vui liên quan đến lương thưởng, chế độ hoặc bảo hiểm. Rất có thể Tỵ sẽ được Thần Tài gõ cửa, tiền bạc rủng rỉnh, kinh doanh phát đạt mang về lợi nhuận lớn. Công việc thăng tiến khi được cấp trên công nhận thực lực, các dự án lớn thuộc về tay bạn. Vấn đề duy nhất là Tỵ có biết nắm bắt lấy cơ hội đến với mình hay không mà thôi. 

Trong chuyện tình cảm, nam mệnh vượng duyên, có nhiều người thích thầm, nữ mệnh ăn nói lọt tai, dễ thương hay được lòng người lớn tuổi. Nhờ vậy, bạn không lo không nhận được tín hiệu làm quen từ những đối tượng triển vọng.

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Đúng 17h hôm nay (10/12) cho biết nhờ có Chính Tài đem đến tin vui liên quan đến lương thưởng, chế độ hoặc bảo hiểm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (10/12/2022): Thần Tài ban phước, sự nghiệp từng bước theo thăng tiến vượt trội, cuộc sống đủ đầy, vận trình hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (10/12/2022): Thần Tài ban phước, sự nghiệp từng bước theo thăng tiến vượt trội, cuộc sống đủ đầy, vận trình hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp, đúng hôm nay (10/12/2022) có tới 3 con giáp may mắn sắp tới trúng số độc đắc, nợ nần trả đủ, sự nghiệp thành công vang dội, tài lộc vượng phát, làm đâu cũng hái ra tiền.

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