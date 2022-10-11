9 ngày tới (12/10 - 20/10) , 3 con giáp này Thần Tài gọi tên, PHÚC LỘC sâu tựa biển, lộc lá phủ phê khiến ai cũng ghen tỵ

Tuổi Dần đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. Tháng 10/2022 là một tháng rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn.

Tử vi học có nói, tháng 10 là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng.

Tuy giữa năm phải đối phó với vài chuyện không như ý do có tiểu nhân hãm hại, nhưng càng về cuối năm, tài vận của tuổi Dần ngày càng phát đạt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão thần tài gõ cửa

9 ngày tới, người tuổi Mão được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi có quý nhân giúp đỡ

Tử vi học có nói tháng 10 trở đi, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, cuối năm sẽ giàu có viên mãn bất ngờ.

Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh cuối năm nay sẽ là thời điểm thích hợp để đầu tư sinh lời.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.