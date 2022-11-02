7 ngày tới (từ ngày 03-10/11/2022), 3 con giáp được quý nhân soi đường, vạn sự như ý, kinh doanh khởi sắc, tiền đếm mỏi tay

Người tuổi Ngọ được biết đến là con giáp kiên trì, bền bỉ, dám nghĩ, dám làm. Họ có tài năng, có mục đích sống rõ ràng. Con giáp này nhiều tham vọng, luôn mong muốn có thể sống một cuộc sống ý nghĩa.

Sẽ có người tìm đến đề nghị hợp tác làm ăn với con giáp này. Người tuổi Ngọ làm kinh doanh cũng có hướng đi mới trong sự nghiệp. Nhờ buôn bán có tâm nên họ giữ chân được khách hàng, doanh thu không những không giảm mà còn tăng lên nhanh chóng.

7 ngày tới (từ ngày 03-10/11/2022), người tuổi này gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Họ nhận được thêm công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này nỗ lực hết mình, đạt thành tích cao, cơ hội thăng tiến sẽ đến với họ.

7 ngày tới (từ ngày 03-10/11/2022), người tuổi này gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người tự lập, tự trọng. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, họ cũng hay tự ái. Người tuổi này không sẵn sàng lắm nghe các ý kiến trái chiều. Người tuổi này cần lắng nghe các ý kiến mang tính xây dựng để sửa đổi bản thân.

7 ngày tới (từ ngày 03-10/11/2022), người tuổi Dậu có tài lộc dồi dào, tình duyên vượng vận. Nhờ sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, con giáp này đạt nhiều thành tích trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội làm ăn, doanh thu cao hơn trước.

Sự nghiệp có nhiều điều sáng, con giáp này cũng vượng vận đào hoa. Người tuổi Dậu còn độc thân sẽ được nhiều người theo đuổi. Người có đôi có cặp cũng sẽ sớm có tin mừng mang thai, sinh con.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường tài giỏi, khôn khéo và tràn đầy nhiệt huyết. Họ cũng rất ham học hỏi và cầu tiến. Trong tương lai, con giáp này có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Tuy vậy, nhược điểm của người tuổi Tỵ là họ khá nóng nảy, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã vội hành động.

7 ngày tới (từ ngày 03-10/11/2022), con giáp này được phúc tinh chiếu mệnh nên sự nghiệp đi lên như diều gặp khó. Họ gặp được nhiều điều may trong cuộc sống lẫn công việc. Mọi dự định của người tuổi Tỵ đều sẽ trở thành hiện thực.

Được cấp trên tạo điều kiện, con giáp tuổi Tỵ thỏa sức phát huy tài năng, thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng.

Người làm kinh doanh cũng được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn, sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần chú trọng hơn trong việc quản lý, tích lũy tiền bạc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.