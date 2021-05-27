7 ngày đầu tiên của tháng 6, những tuổi này có 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, thành quả rực rỡ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 27/05/2021 00:06

Theo tử vi ngày mới, trong đúng 7 ngày đầu tiên của tháng 6, đây là những con giáp may mắn sẽ được may mắn bủa vây, lộc lá đầy mình, vận khí cao đến mức có người được thưởng lớn, có người nhận được hoa hồng cực khủng, cứ thể mà tiền bạc nhiều như nước, đổi đời ngoạn mục.

 

Tuổi Thìn

Thìn nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và có gan làm giàu nên cuộc đời gặp nhiều may mắn, thành công tự tìm đến tận cửa. Trong những ngày đầu tháng 6/2021, nhờ có Cát tinh chiếu rọi, thần May mắn ghé thăm, Thìn dù là nam hay nữ cũng sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. 

Theo tử vi ngày mới, những tháng đầu năm, do dính vào thị phi nên Thìn bị ảnh hưởng công việc ít nhiều. Từ đầu tháng 6, vật đổi sao dời, thị phi được hóa giải, con giáp tiếp tục bứt phá và được ghi nhận công sức. Làm gì cũng may mắn hanh thông, công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa chính là phúc phần mà Thìn nhận được. Đặc biệt, trong những ngày đầu tháng, Thìn có lá số đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng hờn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tháng 5 qua đi không mấy may mắn, liên tục bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân giở trò nên Dậu phải đối diện với khá nhiều khó khăn, xui xẻo. Thế nhưng, từ tuần đầu tiên của tháng 6/2021, con giáp may mắn này sẽ nhanh chóng lấy hút cạn lộc trời.

Tử vi Tân Sửu chỉ ra, khi cơ hội tới sẽ giúp tuổi Dậu chứng minh được khả năng, đường quan lộ rộng mở, việc thăng chức nâng lương là việc một sớm một chiều. Nhờ chăm chỉ, việc tay trái, đầu tư bên lề hoặc kinh doanh của tuổi Dậu cũng đến ngày sinh lợi nhuận, con giáp yên tâm ngồi đếm thành quả bao ngày xây dựng. Thế nên, dù hiện tại có chán chường đến mấy Dậu cũng đừng nản lòng bởi tương lai rực rỡ đang chờ bạn phía trước.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, lương thiện lại sống chân thành nên con giáp tuổi Sửu được quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ. Càng chăm làm điều thiện, giúp đỡ người xung quanh, con giáp này càng tích được nhiều công đức, gặp dữ hóa lành, hóa giải vận xui để gom hết may mắn trong thiên hạ.

Khổ tận cam lai, từ đầu tháng 6 tới đây, con giáp tuổi Sửu sẽ không còn phải tích từng đồng, mà có được công việc thu về lợi nhuận tốt hơn nhiều so với những tháng đầu năm qua. Với người làm ăn buôn bán, việc kinh doanh của con giáp được bạn bè giúp sức nên làm đâu thắng đó, lợi nhuận gấp nhiều lần. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Cầu tiền có tiền, đúng nửa tháng 4 ÂL, 3 tuổi tài khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh tiền TỶ về nhà

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Theo tử vi 12 con giáp, trong nửa tháng tới, khi vừa qua ngày rằm tháng Tư, 3 con giáp may mắn này hút cạn lộc trời, tài lộc vây quanh, có số gánh tiền tỷ vào nhà.

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