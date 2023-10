Cơ hội vụt sáng với 3 tuổi này trong 10 ngày tới, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục may mắn

Theo tử vi tháng 6/2021, tuổi Tỵ sẽ có thời gian nhiều may mắn trong những ngày đầu tháng 6. Cuộc sống của tuổi Tỵ trong thời gian trước có nhiều khó khăn do tiểu nhân ngáng đường, bạn bè người thân đố kỵ không giúp đỡ. Nhưng Tỵ luôn cố gắng, vươn lên làm chủ cuộc sống. Dù có vất vả thế nào, Tỵ cũng không để mình thụt lùi so với đồng nghiệp.

Chính ý chí mạnh mẽ, kiên định như thế giúp tuổi Tỵ càng nắm bắt nhiều cơ hội quý giá, tìm cách vượt xa người khác. Cũng nhờ vận may trong 10 ngày tới, tuổi Tỵ một bước vụt sáng. Trong công việc, Tỵ được đồng nghiệp kiêng nể, cấp trên để mắt dần giao cho công việc mới. Từ đây, cơ hội thăng chức tăng lương thấy rõ. Đối với người mua bán kinh doanh, hàng hóa vào ra tới tấp, không lo tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân khá bận rộn, luôn phải lo cho gia đình, sự nghiệp. Họ thường ôm việc vào người, tự làm tự cố gắng hết mình.

Nhờ sự cố gắng, chu toàn như thế mà Thân được ưu ái phước lộc, điều an lành trong thời gian tới. Đặc biệt, 10 ngày tới, con giáp may mắn này thể hiện được năng lực, nhất là khả năng sáng tạo, nên làm việc đạt kết quả tốt, mang lại "vụ mùa bội thu" cho bản thân. Tuy nhiên, khi có tiền tài dư dả, Thân chú ý không nên đầu tư bốc đồng, hùn vốn làm ăn với người khác, đồng thời nên chú ý, cẩn thận bị kẻ gian lợi dụng.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả