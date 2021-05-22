Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: Những người tuổi này tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22/05/2021 00:48

Theo tử vi ngày mới, đây là những con giáp may mắn được Thần Tài chấm tên bảng vàng, tài lộc tăng vùn vụt, tiền bạc dư dả, mặc sức tiêu pha trong 10 ngày tới.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn là con giáp có vận trình hung cát xen kẽ trong cuối tháng 5, đầu tháng 6. Tuy nhiên điềm tốt chiếm phần nhiều hơn, nhất là về vấn đề tài lộc. Tài vận của người tuổi Thìn cao ngút trời, lộc lá đổ về đầy nhà tiêu hoài không hết. 

Số tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng của Thìn cũng tăng lên mức đáng báo động. Về công việc, Thìn được cấp trên đánh giá cao, cất nhắc lên vị trí mới. Không chỉ có tài vận, tình tiền của Thìn đều viên mãn. Mọi sự đều hanh thông, thuận lợi như những gì bản thân Thìn dự tính. Thìn nên biết tận dụng cơ hội này để tích cóp tiền bạc, tiết kiệm đầu tư vào lĩnh vực bản thân mong muốn, từ đó giúp tiền đẻ ra tiền. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ là con giáp may mắn có sao may mắn chiếu mệnh nên gặp dữ hóa lành. Vận trình của bạn có nhiều thử thách, rắc rối nhưng mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp, không xảy ra thất thoát tiền bạc. Cơ may ập đến tới tấp, đến nỗi tiền bạc, cơ hội thăng tiến còn đổ về liên tục giúp bản mệnh tuổi Ngọ thoát khỏi cảnh nghèo khổ.

Về chuyện tình cảm, Ngọ được nhiều người yêu mến, tuy nhiên Ngọ lại đang chỉ tập trung vào công việc kiếm tiền. Thời điểm này, Ngọ sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp, hãy biết nắm bắt cơ hội để thể hiện hết khả năng của mình cho cấp trên thấy.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, Mão sẽ là con giáp giàu có, tài năng được đánh giá cao trong những ngày tới. Vì là người đa tài, giỏi giang nên Mão bắt tay vào lĩnh vực gì cũng có thể có kết quả tốt khiến nhiều người thán phục. Nhất là về phương diện kinh doanh, bạn buôn 1 lời 10. 10 ngày tới đây, đón nhận hồng phúc tề thiên nên Mão làm gì cũng thành công ngoài mong đợi.

Chuyện tình cảm của Mão ngược lại, lại không mấy khởi sắc. Người độc thân vẫn lẻ bóng, không tìm được duyên lành cho mình. Người có gia đình, người yêu lại không có nhiều thời gian dành cho nhau nên mối quan hệ của cặp đôi tuổi Mão có thể rơi vào cảnh lạnh nhạt, có nhiều sứt mẻ.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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