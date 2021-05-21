Vượt khó vượt khổ, 3 tuổi cải vận giàu sang, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két trong nửa cuối năm 2021

Trời sinh người tuổi Dậu vốn hiền lành, chăm chỉ, lương thiện lại biết cách quan tâm, giúp đỡ người khác. Với tính cách này, Dậu được bạn bè mến mộ, quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp đã sớm gặt hái thành công, tiền nhiều vô kể.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, dù thời gian qua công việc gặp nhiều trắc trở, thế nhưng từ tháng 6/2021 trở đi, nhờ được cát tinh soi chiếu con giáp may mắn tuổi Dậu sẽ một bước đổi đời. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ là phúc phần mà Dậu xứng đáng nhận được trong nửa cuối năm 2021.

Nổi tiếng là người thẳng thắn, chân thành, có trách nhiệm và vô cùng cương trực nên Tỵ được cấp trên trọng dụng, tạo mọi điều kiện giúp đỡ, cất nhắc trong công việc. Nhờ thế, sự nghiệp của Tỵ sau tuổi 35 phất lên cực nhanh, thăng quan tiến chức ầm ầm.

Số trời đã định, hiện tại cơ cực đến mấy thì từ tháng 6/2021 trở đi, Tỵ sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tử vi 12 con giáp cho biết, chỉ cần kiên định, dũng cảm đối mặt với những khó khăn trời đã bày sẵn để thử thách, Tỵ sẽ một bước lên tiên. Tiền ùa vào nhà, bước chân ra cửa là lộc lá theo chân, thần tài chấm số đỏ nên Tỵ cứ mặc sức mà ăn, sung túc hơn người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mạnh mẽ, kiên định và có gan làm giàu nên Thìn có thể vươn lên làm chủ vận mệnh, có khả năng tự làm đại gia của chính mình, lắm của nhiều tiền ở tuổi trung niên. Tuy nhiên, chính vì dễ dàng thành công nên rất nhiều kẻ ganh ghét, rắp tâm hãm hại Thìn hết lần này đến lần khác, khiến Thìn “lên bờ xuống ruộng”, sự nghiệp bị cản trở.

May mắn thay, tử vi hàng ngày chỉ ra, từ đây đến hết năm 2021, con giáp tuổi Thìn nếu mạnh mẽ, cố gắng cam chịu để vượt qua bể khổ sẽ gặt hái thành công, chiến thắng số phận. Càng về cuối năm, Thìn càng giàu sang phú quý, bạc tiền dư dả, kẻ xấu muốn cũng chẳng thể làm gì được Thìn.

Ảnh minh họa: Internet

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