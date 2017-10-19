6 vị trí nốt ruồi trên mặt sinh ra đã hưởng lộc trời cho, may mắn sung túc suốt đời

Nốt ruồi ở vị trí này mang ý nghĩa sung tú. Phụ nữ có nốt ruồi ở lông mày là điều vô cùng tốt. Nếu có nốt ruồi bên trái là tướng vượng phu ích tử, còn gọi là ‘ngọc ẩn trong mây’, tức trong lông mày có châu báu. Điều kiện kinh tế của bạn sẽ vô cùng hùng hậu, tiền tiêu xài không hết, hưởng lộc trời cho, may mắn cả đời.

Đàn bà có nốt ruồi ở mũi thường xinh đẹp, thuộc mẫu người được đàn ông theo đuổi, săn đón. Nếu nốt ruồi nằm ở sống mũi, thời trẻ không phải suy nghĩ nhiều, tiền bạc luôn rủng rỉnh, tiêu xài thả ga, không lo túng thiếu. Khi đã ổn định gia thất thì thường có cuộc sống hôn nhân viên mãn, sinh con đủ nếp đủ tẻ, có thể hỗ trợ tốt cho sự nghiệp của chồng.

Nốt ruồi ở hai bên cánh mũi là tướng của người giỏi quản lý tài chính, suy nghĩ lạc quan, hào phóng và tốt bụng, được nhiều người yêu mến. Họ cũng thường được gả vào gia đình có bề thế, gia phong.

Nốt ruồi ở khóe miệng

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở khóe miệng là những người có khiếu ăn nói, thông minh, sắc sảo, tài vận tốt đẹp và có đường hôn nhân thuận lợi. Khi lấy được người vợ này, chồng và gia đình nhà chồng cũng được nhờ nhiều bởi tướng phụ nữ này là những người biết chăm lo, vun đắp cho gia đình. Họ không những giỏi việc nhà, biết dạy dỗ con cái mà còn giúp chồng luôn vui vẻ để toàn tâm cho sự nghiệp.

Nốt ruồi ở dưới cằm

Nốt ruồi ở cằm thể hiện tài năng, phúc đức của một người. Chủ nhân của nốt ruồi này là người có cuộc sống an nhàn, sung túc, hưởng vinh hoa, phú quý cả đời. Nếu nốt ruồi mọc ở giữa cằm, họ là những người có nhiều đất đai, tiền bạc, cuộc sống sung túc. Đồng thời đây cũng là nốt ruồi tốt cho sự thăng quan tiến chức của chồng.

Nốt ruồi ở ấn đường

Phụ nữ nào có nốt ruồi ở khu vực ấn đường (giữa hai lông mày), là người sống khá thoáng trong cả tính cách, suy nghĩ lẫn quan hệ nam nữ. Họ thường là người cởi mở, dễ chịu, hướng ngoại.

Cộng thêm vẻ ngoài dễ mến, đáng yêu, giỏi giao tiếp nên ai cũng thấy cô nàng này dễ kết giao bạn bè. Cuộc sống của họ không lo nghĩ nhiều, có nhiều may mắn, phúc lộc trời ban.

Nốt ruồi trên má

Phụ nữ có nốt ruồi trên má có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Họ được chồng yêu thương chiều chuộng và là người vợ, người mẹ tốt của gia đình. Có thể nói suốt cuộc đời họ không bao giờ túng thiếu, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy, sung túc, ấm êm hết phần thiên hạ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm