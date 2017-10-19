3 con giáp cứ rỗng túi là ra đầu ngõ lại có tiền ào ạt trong tháng 11/2017

Tâm linh - Tử vi 19/10/2017 06:53

Sang tháng 11/2017, những con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn tiền tài nhất.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường rất ham chơi, có phần lười biếng nhưng luôn được phúc lộc trời ban. Họ không khi nào phải khó khăn vì thiếu tiền, chuyện gì cũng có quý nhân chống lưng.

Bản tính con giáp này rất hiền hòa, hòa đồng. Họ còn là người sống tình cảm, không sân si với ai bao giờ. Do đó, họ luôn được mọi người quý trọng, giúp đỡ mọi lúc khó khăn. Họ gặp chuyện có vất vả thế nào cũng có thể vượt qua dễ dàng. Trong tháng 11 này, họ cứ hết tiền là lại có tiền đầy túi.

3 con giáp cứ rỗng túi là ra đầu ngõ lại có tiền ào ạt trong tháng 11/2017 - Ảnh 1
Trong tháng 11 này, họ cứ hết tiền là lại có tiền đầy túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tháng 11 này là thời gian người tuổi Sửu gặp nhiều chuyện vui, tiền bạc tăng không ngừng, công việc phát triển, chuyện gì cũng có quý nhân giúp sức. Dù vậy, họ không nên đầu tư quá mạo hiểm, vẫn là nên duy trì những việc đang làm sẽ tốt hơn. Phụ nữ tuổi Sửu dù không túng thiếu nhưng cũng không có nhiều tiền, do đó nên có chi tiêu thích hợp.

3 con giáp cứ rỗng túi là ra đầu ngõ lại có tiền ào ạt trong tháng 11/2017 - Ảnh 2
Tháng 11 này là thời gian người tuổi Sửu gặp nhiều chuyện vui, tiền bạc tăng không ngừng, công việc phát triển, chuyện gì cũng có quý nhân giúp sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những kế hoạch của người tuổi Mùi trong tháng 11 này đều rất suôn sẻ. Nhưng họ nên khéo léo trong khi làm việc với đối tác, đừng quá chủ quan mà bị lừa lọc.

Phụ nữ trong tháng 11 này không gặp nhiều bất ổn nhưng cũng chưa tốt lắm. Dù được quý nhân phù trợ nhưng tiền bạc vẫn chưa dư dả.

Người độc thân sẽ gặp nhiều nhân duyên tốt đẹp. Nếu gặp được người thích hợp, họ nên mở lòng hơn. Là nam hay nữ thì việc chủ động làm quen cũng là bình thường, chỉ cần họ cảm thấy hợp là được.

Thộng tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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