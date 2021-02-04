6 tháng đầu năm Tân Sửu: 3 con giáp làm chơi hốt bạc, 2 con giáp tiểu nhân quấy phá liên tục

Theo tử vi con giáp , Tý làm chơi nhưng hốt bạc hốt vàng của thiên hạ. Bạn có tính cách hiền lành, sống biết trước biết sau, luôn giúp đỡ người khác không vụ lợi, nhờ vậy mà bạn được nhiều người xung quanh yêu mến. Vận trình của bạn có nhiều tiến triển vượt trội khiến ai cũng ganh tỵ. Dù có trải qua bất cứ khó khăn gì, bạn cũng giải quyết êm đẹp mà không vướng phải bất cứ rắc rối nào.

Theo tử vi mới nhất, 6 tháng đầu năm mới, vận may của tuổi Thân tăng không ngừng. Từ sự nghiệp, tình duyên và tài vận đều có tin vui bất ngờ. Đối với những người tuổi Thân làm ăn kinh doanh sẽ tìm được hợp đồng béo bở, có khả năng tạo dựng sự nghiệp, công thành danh toại. Người làm công ăn lương đón nhận tin vui thăng chức, tăng lương.

Tuổi Hợi

Hợi bản lĩnh cao ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp giỏi giang, bản lĩnh hơn người. Vận trình của bạn ngày một tiến lên, thăng hoa rực rỡ. Vận trình của tuổi Hợi sẽ có thay đổi bất ngờ theo hướng tích cực. Cụ thể, từ 6 tháng đầu năm, bạn được quý nhân nâng đỡ nên kiếm tiền siêu đỉnh, càng làm việc chăm chỉ càng có lộc trời ban. Bên cạnh đó, bạn được quý nhân phương xa mang lộc đến, góp phần cải thiện cuộc sống của bạn.

2 con giáp tiểu nhân quấy phá

Tuổi Dần

Dần là con giáp đen đủi gặp nhiều chuyện không như ý. Bạn bị tiểu nhân cản đường, làm một mất mười. Số tiền để dành trước đây không cánh mà bay vì cho người khác vay mượn. Công việc trong thời điểm này cũng gặp nhiều rắc rối, mệt mỏi không yên. Bất đồng quan điểm với đồng nghiệp nên tinh thần của bạn tuột dốc, không tập trung vào công việc.

Tuổi Dậu

Dậu xui xẻo đủ đường trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, công việc làm ăn của bạn gặp nhiều trục trặc, kinh doanh riêng bị hãm hại khiến hao tài tốn của. Tiền bạc làm ra đều chi tiêu hết khiến bạn phải lao đao vay mượn khắp nơi. Những người tuổi Dậu gặp khá nhiều tình huống rắc rối về tiền bạc. Hãy chuẩn bị tinh thần để vượt qua giai đoạn này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm