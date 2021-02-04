Năm cũ khổ đủ rồi từ Giao Thừa năm 2021 trở đi, 3 con giáp này sẽ sang trang mới, được Thần Phật bù đắp

Tâm linh - Tử vi 04/02/2021 10:18

Dưới đây là những con giáp may mắn vượt ải khổ đau thành công, năm cũ cực đủ rồi bước sang năm mới chỉ cần ngồi không hưởng lộc lớn do Thần Phật bù đắp.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ có vận trình vượng sắc sang một trang mới tốt hơn. Những khó khăn khổ cực trước đây đã qua đi, bạn sắp bước vào giai đoạn chỉ có ăn sung mặc sướng. Những người tuổi Tỵ gặt hái được khá nhiều thành tựu lớn trong thời điểm này. Bạn khá thông minh, lanh lợi nên vượt qua được rắc rối mà không dựa dẫm vào bất cứ ai. Nhờ bản lĩnh cao ngút mà bạn không bị tiểu nhân cản đường trong giai đoạn này.

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Tỵ là con giáp may mắn đón lộc lớn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Trời Phật thương sự cần cù chăm chỉ của bạn nên sẽ ban cho nhiều lộc lá để bù đắp. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui cực lớn. Những việc bạn làm đều mang lại nhiều thành công tốt đẹp, vì vậy hãy giữ vững ý chí để ngày càng tiến lên trong công việc.

Tuổi Thìn

Bước qua giai đoạn này, tuổi Thìn là con giáp may mắn được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc cứ hết rồi lại đổ về đầy kho. Ngày trước khó khăn nhưng bước sang năm mới sẽ bắt đầu vượng sắc hơn, cuộc sống có nhiều khởi sắc.

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Thìn được liệt vào danh sách vàng, tiền bạc thoải mái tiêu xài - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, bạn được Thần Tài liệt vào danh sách vàng, kiếm tiền siêu khủng. Trời sinh bạn có đức tính nhân hậu nên tích không ít công đức, khó khăn khổ ải đến mấy cũng sẽ vượt qua dễ dàng. Đặc biệt, từ năm 2021 trở đi, sự nghiệp của bạn sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Hãy tận dụng cơ hội tốt để thực hiện dự định riêng của bản thân trong thời điểm này.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp bản lĩnh có thể đánh bại nhiều kẻ xấu. Bạn không còn lâm vào tình cảnh bị hãm hại hay cản đường thăng tiến. Những việc bạn phụ trách đều mang lại thành quả tốt, được khen ngợi hết lời.

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Ngọ có công việc, tình duyên vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Từ sự nghiệp, tiền bạc đến tình duyên của bạn đều theo hướng tích cực, vượng sắc. Bạn khá thông minh lanh lợi nên nắm bắt được nhiều cơ hội tốt thăng tiến, giải quyết êm đẹp mọi khó khăn rắc rối. Những người tuổi Ngọ có ước mơ trở thành đại gia và có thể hoàn thành trong giai đoạn này. Mọi quyền lực nằm trong tay bạn nên tha hồ thể hiện khả năng của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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