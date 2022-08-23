5 ngày tới (24,25,26,27,28/08/2022) Top 3 con giáp bị kẻ tiểu nhân hãm hại, đặt điều vu khống, đánh mất hình ảnh, tâm lý lẫn sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 22:35

Top 3 con giáp bị kẻ tiểu nhân hãm hại, đặt điều vu khống khiến bạn bị mất hình ảnh, danh dự trước mặt người thân, bạn bè.

Tuổi Sửu

5 ngày tới (24,25,26,27,28/08/2022) Top 3 con giáp bị kẻ tiểu nhân hãm hại, đặt điều vu khống, đánh mất hình ảnh, tâm lý lẫn sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp,5 ngày tới (24-28/08/2022) báo hiệu một thời gian chẳng mấy yên bình đối với tuổi Sửu. Con giáp này có thể phải đối diện với kẻ tiểu nhân, khiến công việc vướng vào nhiều rắc rối. Bản mệnh cần tỉnh táo để không rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Khi giao tiếp với cấp trên, tuổi Tý cũng cần đặc biệt chú ý cách thức diễn đạt của mình, không phải bao giờ có gì nói nấy cũng là hay. Bản mệnh cần diễn đạt ý muốn của mình uyển chuyển hơn, có như vậy thì mới không khiến người nghe khó chịu.

Trong ngày Thổ khắc Thủy, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Tuổi Dậu

5 ngày tới (24,25,26,27,28/08/2022) Top 3 con giáp bị kẻ tiểu nhân hãm hại, đặt điều vu khống, đánh mất hình ảnh, tâm lý lẫn sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu thời gian gần đây gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc. Càng phát triển, càng có nhiều người không chấp nhận tài năng của con giáp, tìm mọi cách chê bai, hạ thấp tuổi Dậu.

5 ngày tới (24-28/08/2022), người tuổi Dậu dễ xảy ra cãi vã, dẫn đến gây thù chuốc oán với mọi người. Hoặc vì con giáp quá nổi trội nên càng khiến đồng nghiệp hoặc kẻ thù cũ ganh ghét, tìm cách phá hoại.

Ngoài gây hình ảnh xấu nơi công sở, kẻ tiểu nhân còn lợi dụng sự tin người của tuổi Dậu để hợp tác đầu tư, từ đó con giáp mất cả tiền lẫn bạn. Vì vậy, tuổi Dậu dù có được thành công cũng nên khiêm tốn, hạn chế nói nhiều thành nói dại, nảy sinh lòng đố kỵ, cũng như cố gắng dĩ hòa vi quý với những người xung quanh.

Tuổi Hợi

5 ngày tới (24,25,26,27,28/08/2022) Top 3 con giáp bị kẻ tiểu nhân hãm hại, đặt điều vu khống, đánh mất hình ảnh, tâm lý lẫn sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Xem tử vi 5 ngày tới của 12 con giáp từ (24-28/08/2022), tuổi Hợi không may là 1 trong những con giáp dễ gặp tiểu nhân. Nhìn qua thì tưởng chừng đây là 1 tuần rất bình thường của con giáp này, nhưng ẩn chứa sau đó là không ít sóng gió. Điều bất thuận nhất trong tuần này đối với những chú Heo có lẽ chính là chuyện tiền bạc. 

Con giáp này không đủ tự tin để bảo vệ chính kiến của mình, làm theo lời người khác, cuối cùng có thất bại cũng chẳng biết kêu ai. 5 ngày tới là lúc mà nguy cơ mất tiền lên cao do tiểu nhân vận dần vượng, càng về cuối tuần thì tiểu nhân càng lộng hành, đòi hỏi người tuổi Hợi phải kiên định với mục tiêu mình đã chọn, không dễ dàng lung lay, bởi nếu làm thế thì càng có nguy cơ bị tiểu nhân nắm thóp. 

Đặc biệt, con giáp này cần phải thận trọng với các mối quan hệ nơi công sở. Có thể những thành công mà bạn giành được trong khoảng thời gian này sẽ khiến cho những kẻ xấu bụng cảm thấy ganh tỵ mà tìm cơ hội để hãm hại đó.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 ngày cuối tuần (26,27,28/08/2022) 3 con giáp xui tận mạng, đụng đâu hư đó, tốt nhất là ở không không làm gì cả

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