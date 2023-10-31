5 ngày liên tiếp (1, 2, 3, 4 và 5/11/2023): 3 con giáp phát tài phát lộc, làm gì cũng vượng, phú quý không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 23:23

5 ngày liên tiếp từ 1/11 đến 5/11/2023, 3 con giáp sau có quý nhân tề tựu bên cạnh, càng chăm chỉ càng gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Sửu 

5 ngày liên tiếp từ 1/11 đến 5/11/2023, những người tuổi Sửu hôm nay dù mệt mỏi, nhưng bạn vẫn cố vượt qua.   

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc chán nản khi không thể vượt qua nỗi sợ bản thân.

Tình cảm: Tình cảm dù lạc đường, nhưng bạn vẫn có người dẫn lối quay trở lại.

Tài lộc: Thay đổi cách chi tiêu, bạn có nhiều khoản dư hơn.  

Sức khoẻ:  Dùng nhiều nước có cồn, đau dạ dày. 

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ thường là những người thông minh, hài hước, tâm lý nhanh nhạy, dễ dàng nắm bắt các vấn đề. Họ cũng là những người có khả năng bình tĩnh đáng kinh ngạc trong những tình huống khẩn cấp và sẽ là những lãnh đạo tài ba và thành công trong sự nghiệp.

5 ngày liên tiếp từ 1/11 đến 5/11/2023, tuổi Tỵ phải vượt qua một số khó khăn, trở ngại vào giai đoạn giữa năm, nhưng càng về cuối năm thì con đường của họ ngày càng thuận lợi hơn, mọi tai họa, xui xẻo cũng dần qua hết.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm nay càng kiên nhẫn thì tuổi Tỵ sẽ càng gặt hái được nhiều thành công. Hãy kiên nhẫn chờ cơ hội tốt và phát huy hết tiềm năng của mình.

Thời gian này, vận may sẽ chờ đón tuổi Tỵ, do đó, tuổi Tỵ nên biết tận dụng cơ hội tuyệt vời này để làm giàu, vì từ sau đó trở đi đến cuối năm, các cơ hội đổi đời của họ sẽ ít hơn.

Tuổi Hợi 

5 ngày liên tiếp từ 1/11 đến 5/11/2023, tuổi Hợi duy trì được phong độ ổn định trong công việc. Sự nghiệp không có gì biến động, mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp. Hơn thế nữa, các mối quan hệ xã giao hài hòa khiến không khí làm việc nơi công sở vô cùng thoải mái.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, giữa các cặp đôi xuất hiện khoảng cách. Tình cảm đang tiến triển tốt đẹp lại gặp trở ngại, đi vào ngõ cụt mà không tìm được lối ra. Bản mệnh cảm thấy mơ hồ về tương lai của hai người, cũng không dám chắc về tình cảm của đối phương.

Về mặt sức khỏe, trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Nam phía ngoài phòng và giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả người và bé.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (1/11 - 5/11/2023): 3 con giáp chuẩn bị đổi vận, sự nghiệp thăng tiến, tiền tình đều không thiếu

Tử vi 5 ngày tới (1/11 - 5/11/2023): 3 con giáp chuẩn bị đổi vận, sự nghiệp thăng tiến, tiền tình đều không thiếu

Tử vi 5 ngày tới (1/11 - 5/11), vận tài lộc của 3 con giáp sau sẽ dần khởi sắc, công việc làm ăn càng ngày suôn sẻ, tiền bạc chi tiêu thoải mái.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi ngày 1/1 tử vi ngày 1/1/2023 tuổi sửu tuổi tỵ tuổi hợi

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 42 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương