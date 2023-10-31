5 ngày liên tiếp (1, 2, 3, 4 và 5/11/2023): 3 con giáp phát tài phát lộc, làm gì cũng vượng, phú quý không ai bằng

5 ngày liên tiếp từ 1/11 đến 5/11/2023, 3 con giáp sau có quý nhân tề tựu bên cạnh, càng chăm chỉ càng gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Sửu

5 ngày liên tiếp từ 1/11 đến 5/11/2023, những người tuổi Sửu hôm nay dù mệt mỏi, nhưng bạn vẫn cố vượt qua.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc chán nản khi không thể vượt qua nỗi sợ bản thân.

Tình cảm: Tình cảm dù lạc đường, nhưng bạn vẫn có người dẫn lối quay trở lại.

Tài lộc: Thay đổi cách chi tiêu, bạn có nhiều khoản dư hơn.

Sức khoẻ: Dùng nhiều nước có cồn, đau dạ dày.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thường là những người thông minh, hài hước, tâm lý nhanh nhạy, dễ dàng nắm bắt các vấn đề. Họ cũng là những người có khả năng bình tĩnh đáng kinh ngạc trong những tình huống khẩn cấp và sẽ là những lãnh đạo tài ba và thành công trong sự nghiệp.

5 ngày liên tiếp từ 1/11 đến 5/11/2023, tuổi Tỵ phải vượt qua một số khó khăn, trở ngại vào giai đoạn giữa năm, nhưng càng về cuối năm thì con đường của họ ngày càng thuận lợi hơn, mọi tai họa, xui xẻo cũng dần qua hết.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm nay càng kiên nhẫn thì tuổi Tỵ sẽ càng gặt hái được nhiều thành công. Hãy kiên nhẫn chờ cơ hội tốt và phát huy hết tiềm năng của mình.

Thời gian này, vận may sẽ chờ đón tuổi Tỵ, do đó, tuổi Tỵ nên biết tận dụng cơ hội tuyệt vời này để làm giàu, vì từ sau đó trở đi đến cuối năm, các cơ hội đổi đời của họ sẽ ít hơn.

Tuổi Hợi

5 ngày liên tiếp từ 1/11 đến 5/11/2023, tuổi Hợi duy trì được phong độ ổn định trong công việc. Sự nghiệp không có gì biến động, mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp. Hơn thế nữa, các mối quan hệ xã giao hài hòa khiến không khí làm việc nơi công sở vô cùng thoải mái.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, giữa các cặp đôi xuất hiện khoảng cách. Tình cảm đang tiến triển tốt đẹp lại gặp trở ngại, đi vào ngõ cụt mà không tìm được lối ra. Bản mệnh cảm thấy mơ hồ về tương lai của hai người, cũng không dám chắc về tình cảm của đối phương.

Về mặt sức khỏe, trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Nam phía ngoài phòng và giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả người và bé.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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