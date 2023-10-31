3 con giáp cá chép hóa rồng từ ngày 1/11 đến ngày 7/11: Tha hồ gom của tích tiền, may mắn ập đến như vũ bão, phúc khí tràn trề

Người tuổi Tý có cơ hội trở thành con giáp phát tài từ ngày 1/11 đến ngày 7/11, tình hình tài chính của bạn có những dấu hiệu tăng tiến đáng mừng nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân. Quý nhân sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, làm quen được với nhiều đối tác làm ăn triển vọng.

Theo tử vi tài lộc của 12 con giáp từ ngày 1/11 đến ngày 7/11, thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Ngoài ra, người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng quy mô của mình. Có thể thoạt đầu, bạn sẽ phải tốn thêm một khoản tiền vốn, nhưng tiền lãi sau đó thu được sẽ khiến bạn trở nên dư dả, chẳng phải lo đến chuyện ăn tiêu. Người làm công ăn lương cũng sẽ có một khoản thu nhập kha khá tăng lên tỉ lệ thuận với những gì bạn đã đóng góp cho tập thể. Bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng hoặc tiền lương tăng lên do bạn đã được thăng chức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhắc đến con giáp giàu có từ ngày 1/11 đến ngày 7/11, không thể không nói tới người tuổi Hợi.

Sinh ra đã mang số phú quý, lại được nhiều cát tinh phù trợ, nhân duyên và vận quý nhân tuổi Hợi cực vượng. Vì thế, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, cuộc sống thanh nhàn, ít khi phải phiền muộn.

Trông vẻ ngoài tuổi Hợi đủng đỉnh thế thôi, nhưng họ lại rất tinh tế trong việc nhìn ra cơ hội phát triển bản thân. Đặc biệt là liên quan đến đầu tư tài chính, tuổi Hợi sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ.

Trong thời điểm này, lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, vận khí hanh thông, người tuổi này dễ dàng đạt được mục tiêu trong sự nghiệp cũng như dư dả về tài chính.

Bởi vậy mới nói, bằng mọi cách, từ ngày 1/11 đến ngày 7/11, tuổi Hợi sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Lúc đó, chẳng những có nhà lầu xe hơi, mà công danh vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình êm ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi ôn hòa, nhanh nhẹn, khéo léo ứng xử nên rất ít khi đắc tội với người khác và thường được người xung quanh quý mến.

Thời gian từ ngày 1/11 đến ngày 7/11, do cung tài bạch xuất hiện “Thiền Tài Tinh” nên tài vận hanh thông, vượng phát. Con giáp này sẽ có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng. Ngoài ra, việc kinh doanh bên ngoài cũng mang lại khoản tiền không nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.