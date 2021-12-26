5 ngày cuối cùng của năm 2021: 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, vận xui quay đầu, tài lộc nhân đôi, giàu có bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 26/12/2021 08:20

Trước thềm sang năm mới, tai bay vạ gió sẽ không còn, những con giáp này có tiền bạc rủng rỉnh, sẽ lên đỉnh cao của cuộc đời.

Tuổi Tỵ

Do được quý nhân chiếu cố, người tuổi Tỵ với tinh thần làm việc chăm chỉ, trách nhiệm có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Bên cạnh, người kinh doanh, buôn bán nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận.

Do đó, bản mệnh hãy mạnh dạn tiến hành theo các kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước, đồng thời sẵn sàng đối diện với khó khăn mà không chùn bước, khách hàng, đối tác có thể chính là quý nhân của bạn trong thời điểm này.

5 ngày cuối cùng của năm 2021: 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, vận xui quay đầu, tài lộc nhân đôi, giàu có bùng nổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy rằng trong quá trình thực hiện kế hoạch, con giáp tuổi Tỵ sẽ vượng quý nhân trong những ngày cuối năm. Song đây cũng là lúc bạn tìm ra con đường mới để thể hiện mình, rèn luyện để trở thành một người bền bỉ, bản lĩnh hơn.

Tuổi Dần

Những ngày cuối cùng trước thềm năm mới, người tuổi Dần sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài và quý nhân chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Kế hoạch đầu tư của tuổi Dần cũng gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Dần sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Dần và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

5 ngày cuối cùng của năm 2021: 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, vận xui quay đầu, tài lộc nhân đôi, giàu có bùng nổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất cũng là một trong những con giáp may mắn được quý nhân nâng đỡ trong những ngày cuối cùng của năm 2021. Các dự định đều hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp như ban đầu hoạch định. Người tuổi Tuất liên tục có được cơ hội đưa tới. Nếu bản thân biết chớp lấy thời cơ, đồng thời tính toán đầu tư thì có thể thu về khoản tiền lớn.

Tuy nhiên, người tuổi Tuất cần lưu ý, bên cạnh những cát lành về tài lộc, đôi khi người tuổi này cũng gặp trở ngại. Đó có thể là do có người tìm cách quấy phá khiến công việc không được như ý muốn và ảnh hưởng phần nào đó tới tài lộc. Nếu bản thân luôn cẩn trọng, các bước tiến hành suy tính kỹ lưỡng thì người tuổi Tuất có thể vượt qua được khó khăn này.

5 ngày cuối cùng của năm 2021: 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, vận xui quay đầu, tài lộc nhân đôi, giàu có bùng nổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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