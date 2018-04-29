5 con giáp từ giờ đến cuối năm được lộc trời ban, phú quý tiền tài đầy nhà!

Tâm linh - Tử vi 29/04/2018 05:30

Đây là những con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dồi dào từ giờ tới cuối năm 2018!

Tuổi Dần

Từ đầu năm, người tuổi Dần đã có nhiều cơ hội quý giá trong sự nghiệp. Từ việc đầu tư, buôn bán, con giáp này đều kiếm được những khoản thu nhập lớn. Nhờ có những mối quan hệ tốt, họ có được công việc với mức lớn rất tốt. Từ giờ đến cuối năm, con giáp này luôn có khả năng mua nhà mua xe, gia sản không ngừng tăng.

5 con giáp từ giờ đến cuối năm được lộc trời ban, phú quý tiền tài đầy nhà! - Ảnh 1
Từ giờ đến cuối năm, con giáp này luôn có khả năng mua nhà mua xe, gia sản không ngừng tăng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nổi bật với sự kiên quyết, khôn khéo, luôn biết đâu là thời cơ quý báu. Trong năm 2018 này, họ sẽ có nhiều cơ hội tốt đẹp trong sự nghiệp, làm ăn. Họ có nhiều mối quan hệ có thể giúp họ phát triển việc kinh doanh hay có bước tiến trong sự nghiệp. Trong năm nay, con giáp này sẽ tích góp đủ tiền để mua nhà, mua xe, thoải mái tiêu xài.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất giỏi kiếm tiền. Đây là con giáp nhạy bén với những cơ hội làm giàu. Họ không để đánh mất cơ hội của mình, chỉ cần có thời cơ sẽ giành lấy để thay đổi vận mệnh.

Dù vậy, để có thể làm giàu, con giáp này phải cố gắng không ngừng nghỉ. Từ sau Tết, họ sẽ gặp may mắn, làm gì cũng rất thuận lợi.

Từ sau Tết, họ sẽ gặp may mắn, làm gì cũng rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có một năm 2018 rất tốt đẹp. Từ sau Tết, may mắn liên tục đến với họ, tiền tài khởi sắc. Nhờ có quý nhân giúp đỡ mà từ gia đạo, công việc tình duyên đều hanh thông đến cuối năm.

5 con giáp từ giờ đến cuối năm được lộc trời ban, phú quý tiền tài đầy nhà! - Ảnh 2
Nhờ có quý nhân giúp đỡ mà từ gia đạo, công việc tình duyên đều hanh thông đến cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có nhiều tham vọng vì vậy mà khó thành công sớm được. Trong năm 2018 này, họ sẽ gặp nhiều người thầy, bè bạn có thể giúp họ có bước tiến đúng đắn trong công việc.

Nhất là dịp cuối năm 2018 là lúc để con giáp này làm giàu. Chuyện đầu tư, tiền bạc đều rất tốt, nhưng con giáp này cần bỏ công nghiên cứu tìm tòi nhiều hơn. Dù vậy, đừng quá tham vọng, nên biết đâu là đủ sẽ tốt hơn.

Đây cũng là lúc con giáp này gặp được quý nhân phù trợ, chuyện khó khăn gì cũng có thể vượt qua, tiền tài ngày một nhiều.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ, MAY MẮN PHỦ PHÊ!

3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ, MAY MẮN PHỦ PHÊ!

Đây là 3 con giáp dù thời gian gần đây có chút khó khăn tiền bạc nhưng cứ yên tâm vì thần Tài sẽ đến sớm thôi trong vài tuần tới!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu con giáp giàu 2018 top con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ