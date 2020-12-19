5 con giáp phúc lớn mệnh dày, gặt hái chuỗi tài lộc cực lớn trong 3 tuần tới

Theo tử vi 12 con giáp, Tý được quý nhân nâng đỡ nên gặp khó khăn đều vượt qua dễ dàng, không gặp bất cứ biến cố gì quá lớn. Trong 3 tuần tới, bạn tha hồ tận hưởng phúc lộc trời ban.

Những người tuổi Tý bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ nên sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Bạn sẽ bước vào cuộc đua khá gay cấn với nhiều thử thách. Thế nên hãy tận dụng cơ hội này để phát huy hết năng lực của bản thân.

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, đầu tư một vốn bốn lời. Vận tài chính của bạn được cải thiện vô cùng tích cực. Những khoản nợ trước đây đã được thanh toán sòng phẳng nên Mùi không còn sợ tiểu nhân cản đường.

Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thể hiện tài lẻ của mình nên thu nhập đổ về ào ào, tiêu hoài không hết. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều vui cũng như thử thách lớn. Khi vượt qua, bạn sẽ không còn sợ bất cứ thất bại nào nữa.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp giỏi giang, học một hiểu mười nên được nhiều người yêu mến. Được cấp trên trọng dụng, ưu ái nên vận trình của bạn ngày càng được cải thiện nhiều hơn. Nhờ có duyên buôn bán nên trong thời điểm này, bạn bán gì là lời đậm đến đó.

Tuất được trời ban lộc lá cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Những người kinh doanh tha hồ hốt trọn lộc trời ban mà không còn xảy ra bất cứ khó khăn nào. Một số khó khăn nhỏ nhặt đã qua, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Hợi

Những ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của bạn đã được thực hiện và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Tiểu nhân không còn hãm hại hay tìm cách chơi xấu bạn. Hãy yên tâm gặt hái “quả ngọt” trong thời điểm vàng này. Những khó khăn của bạn sẽ qua đi, không còn vướng phải bất cứ sai lầm nào trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, yêu mến.

Tuổi Sửu

Thời điểm này, bạn là con giáp giàu có, trúng đậm trong việc đầu tư. Hãy suy nghĩ thật kỹ đừng tin tưởng ai quá mức mà tiền mất tật mang. Bên cạnh đó nên tập trung công việc, vì có nhiều cơ hội kiếm tiền sẽ ập đến bất cứ lúc nào mà bạn không thể ngờ đến.

Sửu có nhiều nguồn thu nhập lớn - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, người độc thân cũng nên mở lòng hơn để tìm được mối duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu nên dành thời gian ở bên nhau để mối quan hệ gắn bó hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm