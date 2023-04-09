4 vị trí nốt ruồi phúc khí dồi dào, ai sỡ hữu sớm muộn gì cũng sống trong giàu sang, sớm nhận được PHÚC BÁO - đừng dại mà đi xóa bỏ

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 00:20

Trong nhân tướng học, những người may mắn sỡ hữu nốt ruồi ở 4 vị trí này sẽ có cơ hội đổi đời, sự nghiệp hanh thông, nhận được nhiều phúc báo.

Nốt ruồi son ở lòng bàn chân

Thật may mắn khi bạn sở hữu nốt ruồi son ở lòng bàn chân. Theo nhân tướng học, người sở hữu nốt ruồi ở dưới lòng bàn chân có số mệnh phú quý, giàu sang, vượng khí dồi dào, cuộc sống sung túc.

Họ là người thể hiện năng lực vượt trội của mình từ ngay khi còn nhỏ. Họ sẽ thể hiện qua hành động thay vì chỉ lời nói suông. Sự nỗ lực không ngừng chính là điều mang về thành công cũng như của cải cho những người này.

Nếu làm việc trong những ngành nghề có tính chất di chuyển nhiều thì sẽ dễ đạt được thành công trong sự nghiệp sớm.

4 vị trí nốt ruồi phúc khí dồi dào, ai sỡ hữu sớm muộn gì cũng sống trong giàu sang, sớm nhận được PHÚC BÁO - đừng dại mà đi xóa bỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi trên tai

Theo nhân tướng học, chỉ cần nhìn vào đôi tai người ta đã có thể dự đoán về phúc khí, hậu vận của một người. Trong mắt người xưa, dáng tai càng dày, đầy đặn thì phúc khí càng mạnh. Vì vậy, nốt ruồi ở tai cũng được cho là nốt ruồi tài lộc.

Người sở hữu nốt ruồi này thường sở hữu tài năng hơn người. Về sau lại được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày một thăng hoa, tiền bạc kiếm về nhiều không đếm hết. Đặc biệt nốt ruồi ở dái tai là nốt ruồi điển hình của sự giàu sang, phúc lộc.

4 vị trí nốt ruồi phúc khí dồi dào, ai sỡ hữu sớm muộn gì cũng sống trong giàu sang, sớm nhận được PHÚC BÁO - đừng dại mà đi xóa bỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở xương gò má

Về mặt nhân tướng học, xương gò má tượng trưng cho quyền quý và địa vị trong xã hội đối với mỗi người. Nếu trên xương gò má có nốt ruồi nghĩa là bạn có thể có quyền và địa vị nhất định ở nơi làm việc.

Nốt ruồi cũng cần phân biệt nốt ruồi xấu hoặc tốt. Nốt ruồi tốt là nốt ruồi đen nhánh hoặc đỏ như chu sa là tốt, còn nốt ruồi có màu xám tro, đỏ pha nâu hoặc hơi vàng là không tốt.

Nếu xương gò má có nốt ruồi đen nhánh hoặc đỏ tươi là tốt còn nốt ruồi xấu thì cuộc đời chủ nhân nốt ruồi đó thường quá dễ tin người nên dễ bị người khác phản bội, dễ bị kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ.

Đồng thời người có nốt ruồi xấu sẽ tiềm ẩn các bệnh về tim mạch và huyết áp. Vì vậy, nếu xương gò má có nốt ruồi thì bạn nên tìm hiểu để phân biệt rõ.

Nốt ruồi trong lòng bàn tay

Trong nhân tướng học, bàn tay là một trong những bộ phận quan trọng và nốt ruồi xuất hiện nơi lòng bàn tay có thể nói lên nhiều điều về vận trình của một người.

Theo đó, người có nốt ruồi trong lòng bàn tay thường người thông minh, cẩn trọng suy nghĩ tính toán trước sau chu toàn và có hoài bão lớn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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