4 ngày tới, 3 con giáp thăng hoa trong mọi công việc, tài sản tăng vù vù, có tiền vào túi bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 14/10/2021 14:25

3 con giáp đón vận may lớn trong thời gian tới, tài lộc thăng hoa tột đỉnh.

Tuổi Tý

Theo tử vi, 4 ngày tới là thời điểm mà vận may đến với người tuổi Tý, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Nếu làm kinh doanh, con giáp có cơ hội ký kết được những hợp đồng lớn mang lại nhiều lợi nhuận. Đặc biệt nếu theo nghiệp kinh doanh thì Tý sẽ có được những món hời không nhỏ. Khi may mắn thành công, bạn đừng quên những người đã nhiệt tình hỗ trợ mình trong thời gian qua. Bởi vận may mà bạn có được là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người. Trong lúc này, bạn cũng nên thận trọng với hành động và lời nói của mình. Đừng đứng núi này trông núi nọ mà gặp cảnh éo le. Nền tảng tài chính tốt cộng với những ý tương hay ho là cơ sở để bạn cải thiện uy tín và địa vị của mình. Vì vậy trong thời gian tới, tuổi Tý sẽ gặt hái thêm nhiều trái ngọt.

con giap
Tý sẽ có được những món hời không nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đang đạt được những thành quả rực rỡ khiến ai cũng phải trầm trồ. Nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và sự tạo điều kiện của cấp trên nên hiệu suất công việc cao hơn. Nó giúp cho con giáp này hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu. Trong 4 ngày tới, tài vận của người tuổi Hợi có xu hướng tăng lên. Bạn có thể nhận được tiền từ các công việc ngoài giúp bạn thoát khỏi những rắc rối tài chính do dịch bệnh gây ra. Không chỉ vậy, các mối quan hệ cá nhân cũng hài hòa và ổn định hơn trong thời điểm này. Trong công việc tuổi Hợi dễ gặp được đối tác cùng chung ý tưởng, làm việc hợp lý nhau nên có lợi nhuận thu về khả quan. Tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh. 

Tuổi Thìn

Vì biết lên kế hoạch nên người tuổi Thìn dễ dàng kiểm soát mọi việc. Đối với bạn, công việc ở thời điểm hiện tại không có gì đáng lo lắng. Con giáp có cơ hội thăng tiến nếu như có bằng cấp và trình độ thực sự. Lời khuyên cho bạn là hãy làm thân với đồng nghiệp lớn tuổi để học hỏi kinh nghiệm. Thời gian này tuổi Thìn phải làm việc ở nhà vì tình hình dịch bệnh nhưng bạn luôn biết cách để tỏa sáng. 4 ngày tới là thời gian con giáp có nhiều bứt phá nhờ vào sự chuyên tâm và nỗ lực bền bỉ của bản thân. Không chỉ vậy, các mối quan hệ bạn bè và gia đình cũng trở nên tốt đẹp hơn. Bạn nhận ra nhiều sự yêu thương và quan tâm của mọi người. Nếu còn độc thân hãy lựa chọn thật kỹ xem ai mới là người phù hợp nhất với mình. 

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Từ khóa:   xem tử vi tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 43 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 51 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 57 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 58 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 58 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình