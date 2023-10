2 ngày tới, ông bà độ mạng, 3 con giáp mua bất động sản, sắm xe hơi trong tầm tay, tiền vào túi đều đều mỗi tháng

3 con giáp được ơn trên soi chiếu, gặp điềm lành liên tục trong thời gian tới.

Tuổi Ngọ

Người nữ tuổi Ngọ có tính cách ôn nhu, dịu dàng, lương thiện, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, cởi mở, rộng rãi, rất có sức hút với người khác giới, và là ý trung nhân trong mộng của không ít nam giới. Thời gian 2 ngày tới, phúc báo do lòng tốt giúp người và quý nhân là bạn bè tương tợ, người nữ tuổi Ngọ có thể có trong tay những cơ hội mà không phải ai cũng có được nên con giáp này nhanh chóng thành công trong công việc, thu về thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ.

Ngọ có tính cách ôn nhu, dịu dàng, lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, cơ trí, dám nghĩ dám làm. Thời gian trước đây do hung tinh áp chế, nên sự nghiệp biến động, thị phi bủa vây, tiểu nhân hãm hại. Thời gian 2 ngày tới, cát tinh nhập mệnh nên vận thế khai thông, làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi đặc biệt việc kiếm tiền rất nhanh chóng. Người tuổi Tỵ trong thời gian ngắn có thể tích lũy cho bản thân không ít tài sản, tiền bạc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thời gian trước đây chịu ảnh hưởng của sao “Hạ Căn” nên gặp không ít xui xẻo trong cuộc sống. Thời gian 2 ngày tới, do cung mệnh xuất hiện sao may mắn “Ngọc Đường” nên vận may liên tiếp kéo đến. Tài lộc rộng mở, công việc kinh doanh hồng phát, chuyện tình cảm hôn nhân hạnh phúc ấm êm. Ngoài ra, vận đen của con giáp này đều được hóa giải, hoạnh tài đại phát, tài phú dồi dào.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

