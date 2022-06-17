4 nét tướng của người bản tính lương thiện, hay giúp đỡ người khác yêu thương mọi người, nhớ vậy phước đức dồi dào, sớm muộn cũng phất lên như diều gặp gió

Người có khoảng cách lông mày rộng thường ít khi lòng dạ hẹp hòi, có thể nói đó là người không tính toán, khi đối diện với cuộc sống chỉ nhìn thấy sự hiện hữu của chân, thiện, mỹ.

Những người này tuy có tấm lòng nhân hậu nhưng cuộc sống của họ không mấy được như ý. May mắn thay, những người này có tâm lý khá tốt, dù luôn cảm thấy cuộc đời chưa đối xử tốt với bản thân nhưng họ sẽ không vì thế mà hành xử tiêu cực.

Người có vầng trán cao, xét theo góc độ nhân tướng đây là người rất hay giúp đỡ người khác, đam mê làm việc thiện từ trong máu.

Trong cuộc sống, những người trán cao thường có trí tuệ hơn người, sống trong giàu sang và phú quý.

Trường hợp, người có trán cao mà bề ngang bình thường thì chứng tỏ họ có đầu óc phán đoán, có trí tưởng tượng phong phú và khả năng sáng tạo vô tận.

Từ bé đến lớn họ luôn là người có tâm, rất biết đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, sống rất minh bạch và lương thiện, ghét việc “đâm sau lưng” người khác.

Đối với họ, những người mà họ có thể giúp đỡ thì họ sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ. Tuy nhiên người này hay dính vào tình trạng “làm ơn mắc oán”, nghe những lời không hay khi đi làm việc thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tai nhỏ

Người có đôi tai nhỏ là người rất vô tư và lòng tốt của họ trao ra có vẻ khá tùy ý bởi tính tình rất tốt của họ. Tuy nhiên xung quanh bất cứ ai đều có người tốt, kẻ xấu và những người có đôi tai nhỏ chưa thể phát hiện ra sự tồn tại của những kẻ tiểu nhân xung quanh.

Sự bất cẩn của họ thường sẽ trở thành vũ khí để người khác gây thương tích cho chính họ. Vì vậy những người có đôi tai nhỏ nên cẩn trọng trong đối nhân xử thế.

Sự tử tế của bản thân không sai, nhưng nếu tốt quá đôi khi khiến người ta yếu lòng, khi trở thành người mềm yếu sẽ rất dễ bị bắt nạt. Nếu bạn muốn giảm thiểu sự phản bội của người khác đối với bản thân càng nhiều càng tốt, thì đôi khi cần phải phòng thủ bởi không phải ai cũng đáng được đối xử tử tế.

Cằm vuông vức và đầy đặn

Cằm thể hiện sự kiên trì và tính cách ẩn sâu của một người. Cằm không nằm trong danh sách ngũ quan nhưng nằm trong sách tướng số. Tướng cằm có thể xem được vận mệnh tương lai cả đời con người từ sự nghiệp, tuổi thành đạt, cuộc sống về già ra sao.

Với chiếc cằm đầy đặn và vuông vức chứng tỏ con người này mạnh mẽ, có thể kiên trì trong mọi hoàn cảnh, trung thành và nhẫn nại với bạn bè, độ lượng với mọi người.

Hầu hết những người có nét tướng cằm này khi về già sẽ có sức khỏe tốt hơn mọi người xung quanh và luôn luôn đối xử tốt với người khác.

Theo tướng người thích làm việc thiện, thông thường ai mà có chiếc cằm vuông vức, đầy đặn còn thể hiện hậu vận về già tốt, con cháu đầy đàn, giàu sang phú quý nhờ lộc của cha mẹ, ông bà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.