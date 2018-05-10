4 nàng giáp số trời định ‘2 lần đò’ khó thoát, chị em đọc để tìm đường hóa giải!

Tâm linh - Tử vi 10/05/2018 05:30

Phụ nữ chẳng ai muốn dở dang hôn nhân, ai cũng muốn yên bề một vợ một chồng đến đầu bạc răng long. Nhưng 4 nàng giáp này dù có cố gắng thế nào cũng khó lòng giữ gia đình viên mãn…

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão thường nhạy cảm và xem trọng tiểu tiết, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Đây cũng là con giáp luôn trân quý nhân duyên, luôn yêu thương chồng hết lòng.

Nhưng phụ nữ tuổi này lại có sự bất ổn trong tính tình. Hôn nhân của họ không yên bình, luôn có nhiều mâu thuẫn không hay. Từ đây, họ dễ dàng gặp đổ vỡ trong hôn nhân.

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Hôn nhân của họ không yên bình, luôn có nhiều mâu thuẫn không hay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, khi yêu là hết mình, cuồng nhiệt không nghĩ suy. Nhưng vì bản tính khá tự kiêu, hay áp đặt người khác theo suy nghĩ của mình dễ khiến tình cảm hôn nhân bền vững, đối phương có cảm giác bị gò bó khó chịu.

Hôn nhân của con giáp này khó lòng viên mãn. Họ còn có thể gặp không ít khó khăn khi qua tuổi trung niên, đến cùng vẫn không thể bên nhau đến đầu bạc răng long.

Sau khi qua một cuộc hôn nhân, một thời gian dài sau họ mới có thể hồi phục và tìm được đối tượng phù hợp hơn. Cuộc sống sau đó cũng sung túc và hạnh phúc.

4 nàng giáp số trời định ‘2 lần đò’ khó thoát, chị em đọc để tìm đường hóa giải! - Ảnh 2
Sau khi qua một cuộc hôn nhân, một thời gian dài sau họ mới có thể hồi phục và tìm được đối tượng phù hợp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phần lớn phụ nữ tuổi Mùi có ngoại hình ưa nhìn nên được nhiều người theo đuổi, dù là độc thân hay đã kết hôn.

Dù luôn tôn thờ sự thủy chung trong hôn nhân nhưng con giáp này thường cảm thấy không vừa lòng với chồng, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Từ đó, họ dần không còn niềm tin vào bạn đời, dễ có sự xuất hiện của người thứ ba. Hôn nhân của họ dễ rạn vỡ ngay cả khi họ vẫn chưa phản bội bạn đời.

4 nàng giáp số trời định ‘2 lần đò’ khó thoát, chị em đọc để tìm đường hóa giải! - Ảnh 3
Hôn nhân của họ dễ rạn vỡ ngay cả khi họ vẫn chưa phản bội bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý rất có duyên với tiền tệ và việc làm về tài chính. Họ có khi còn giỏi kiếm tiền hơn cả bạn đời của mình. Dù vậy, không gì là hoàn hảo, đường tình duyên của họ có phần lận đận.

Trong hôn nhân, phụ nữ tuổi này lại dễ trở nên yếu đuối, không kiên định, không giỏi cư xử với chồng. Họ có thể kết thúc hôn nhân vì luôn có quá nhiều tranh cãi và mâu thuẫn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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