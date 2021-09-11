4 năm tới, 3 con giáp áp đảo TÀI LỘC, mưa TIỀN rơi ào ạt xuống nhà, Thần Tài điểm chỉ chắc giàu 100%

Tâm linh - Tử vi 11/09/2021 06:00

3 con giáp này chuẩn bị lên hương tài vận, may mắn ngập tràn.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con Rồng không phải là người sinh ra đã hưởng may mắn, con giáp này thường phải trải qua những thử thách trước khi chạm tay vào thành công. Tuy nhiên 2021-2024 là quãng thời gian rất tốt đẹp với Thìn. Họ có thể một tay làn nên cơ đồ cho riêng mình. Chính vì vậy, trong thời gian này tuổi Thìn nên tận dụng thời cơ triệt để. Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Dê sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy. Bất kể là làm trong ngành nghề nào, con giáp cũng đạt được thành tựu tuyệt vời, cuộc sống rất thoải mái chẳng phải lo nghĩ về tiền bạc.

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Thìn nên tận dụng thời cơ triệt để - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thời gian 4 năm tới, những người cầm tinh con Mèo sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Trên con đường tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận tuổi Mão sẽ lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Song con giáp này vốn là người thật thà nên dù giàu sang thì bản mệnh cũng không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ được tính thiện lương nên đường nhân duyên tốt, được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ. Trong thời gian tới tuổi Mão không chỉ vượng về tài lộc mà còn vượng cả về tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Mão càng thêm vững tâm mà tiến bước, không có nhiều nỗi lo lắng phía sau.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Rắn là 1 trong 3 con giáp sẽ gặp nhiều điều như ý trong 4 năm tới. Dù trước đó, tuổi Tỵ có thể bị hung tinh Bàn Cân nhập mệnh, vì thế mà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao, thị phi cũng dồn dập, khiến cho cuộc sống rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng từ giai đoạn tháng 8 dương lịch trở đi tuổi Tỵ sẽ không cần quá lo lắng bởi sắp tới có Tài Bạch chủ tài tinh tương trợ, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí tới. Hoạnh tài cũng tới, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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